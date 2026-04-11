Алкарас спря похода на Вашеро и си уреди сблъсък със Синер за №1 в света

Двамата ще се изправят един срещу друг на финала в Монте Карло за първи път през 2026 година.
Карлос Алкарас сложи край на приказното представяне на любимеца на домакините Валентен Вашеро, след като го победи на полуфиналите на турнира от сериите Мастърс 1000 в Монте Карло.
22-годишният испанец се наложи с 6:4, 6:4 и запази шансовете си да защити титлата си. Алкарас демонстрира класа и намери точния отговор срещу силния сервис и агресивната игра на съперника си, който получаваше бурна подкрепа от публиката. Той реализира три от четирите си възможности за пробив и стигна до успеха за 84 минути.
След като по-рано през деня Яник Синер победи Александър Зверев с 6:1, 6:4, феновете ще станат свидетели на първия сблъсък между Алкарас и Синер за 2026 година. Испанецът има предимство от 10-6 победи в преките двубои между двамата.
Финалът в неделя (16:00 часа българско време) ще бъде с двойна стойност – освен трофея от първия за сезона турнир на клей от сериите Мастърс 1000, победителят ще се изкачи и на върха в световната ранглиста. Синер ще се опита да свали Алкарас от първото място, като двамата в момента са изравнени по брой седмици като №1 в света – по 66.