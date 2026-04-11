БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сестри Стоеви отново на върха на Европа (ВИДЕО)
Чете се за: 01:50 мин.
На Велика събота: Благодатният огън слезе в храма на Божи...
Чете се за: 03:55 мин.
Велика събота е – най-благословеният ден
Чете се за: 01:55 мин.
Край на мисията до Луната: Астронавтите от "Артемис...
Чете се за: 03:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Алкарас спря похода на Вашеро и си уреди сблъсък със Синер за №1 в света

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Запази

Двамата ще се изправят един срещу друг на финала в Монте Карло за първи път през 2026 година.

Карлос Алкарас
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Карлос Алкарас сложи край на приказното представяне на любимеца на домакините Валентен Вашеро, след като го победи на полуфиналите на турнира от сериите Мастърс 1000 в Монте Карло.

22-годишният испанец се наложи с 6:4, 6:4 и запази шансовете си да защити титлата си. Алкарас демонстрира класа и намери точния отговор срещу силния сервис и агресивната игра на съперника си, който получаваше бурна подкрепа от публиката. Той реализира три от четирите си възможности за пробив и стигна до успеха за 84 минути.

След като по-рано през деня Яник Синер победи Александър Зверев с 6:1, 6:4, феновете ще станат свидетели на първия сблъсък между Алкарас и Синер за 2026 година. Испанецът има предимство от 10-6 победи в преките двубои между двамата.

Финалът в неделя (16:00 часа българско време) ще бъде с двойна стойност – освен трофея от първия за сезона турнир на клей от сериите Мастърс 1000, победителят ще се изкачи и на върха в световната ранглиста. Синер ще се опита да свали Алкарас от първото място, като двамата в момента са изравнени по брой седмици като №1 в света – по 66.

#тенис турнир в Монте Карло 2026 #Валентен Вашеро #Карлос Алкарас

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ