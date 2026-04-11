Алкарас спря похода на Вашеро и си уреди сблъсък със Синер за №1 в света

Карлос Алкарас сложи край на приказното представяне на любимеца на домакините Валентен Вашеро, след като го победи на полуфиналите на турнира от сериите Мастърс 1000 в Монте Карло.

22-годишният испанец се наложи с 6:4, 6:4 и запази шансовете си да защити титлата си. Алкарас демонстрира класа и намери точния отговор срещу силния сервис и агресивната игра на съперника си, който получаваше бурна подкрепа от публиката. Той реализира три от четирите си възможности за пробив и стигна до успеха за 84 минути.

След като по-рано през деня Яник Синер победи Александър Зверев с 6:1, 6:4, феновете ще станат свидетели на първия сблъсък между Алкарас и Синер за 2026 година. Испанецът има предимство от 10-6 победи в преките двубои между двамата.

Финалът в неделя (16:00 часа българско време) ще бъде с двойна стойност – освен трофея от първия за сезона турнир на клей от сериите Мастърс 1000, победителят ще се изкачи и на върха в световната ранглиста. Синер ще се опита да свали Алкарас от първото място, като двамата в момента са изравнени по брой седмици като №1 в света – по 66.