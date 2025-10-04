Аманда Анисимова отстрани защитаващата титлата си в Пекин Коко Гоф

Четвъртата в света Аманда Анисимова отстрани миналогодишната шампионка Коко Гоф, за да се класира за финала на Откритото първенство на Китай в Пекин.

Финалистката от „Уимбълдън“ и от US Open се наложи в американския полуфинал с 6:1, 6:2 за 58 минути.

„Просто бях развълнувана да играя тук в първия си полуфинал. Успях да се представя наистина добре. Знаех, че ще трябва да играя наистина добре срещу Коко, ако искам да спечеля“, каза Анисимова, която се класира за втория си финал на WTA 1000 тази година.

На финала в неделя Анисимова ще играе с Линда Носкова, която отстрани Джесика Пегула с 6:3, 1:6, 7:6 (8:6).