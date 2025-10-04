Линда Носкова се класира за първия си финал на турнир от сериите WTA 1000

Линда Носкова се класира за финала на тенис турнира от сериите WTA 1000 в Пекин и записа най-големия успех в кариерата си.

20-годишната чехкиня спечели с 6:3, 1:6, 7:6 (8:6) срещу Джесика Пегула (САЩ) след вълнуващ тайбрек на последния сет.

Нейна съперничка на финала ще бъде Аманда Анисимова, която по-рано днес отстрани защитаващата титлата си Коко Гоф с 6:1, 6:2 в изцяло американски полуфинал.

Мачът на Анисимова и Гоф не се разви според предварителните очаквания и

След разменени два начални сета, инерцията беше на страната на Пегула, която спечели втория с 6:1. Третата част обаче влезе в тайбрек, където Носкова се налофи с 8:6.

Чехкинята утре ще се изправи в първия си мач за титла на турнир от сериите WTA 1000, където я очаква четвъртата в света американка Аманда Анисимова.