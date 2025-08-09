Американците Тиен и Басавареди с важни победи на Мастърса в Синсинати

Една седмица след като стана най-младият американец, достигнал до осминафиналите на турнира от сериите Мастърс 1000 след Франсис Тиафо през 2017 г., 19-годишният Лърнър Тиен се превърна и в най-младия американец, спечелил мач на Откритото първенство на Синсинати.

След като постигна три победи миналата седмица в Торонто, Тиен премина и първия кръг в Синсинати. Той надигра квалификанта Леандро Риди с 6:3, 6:4. Американецът спаси всичките си шест точки за пробив срещу него и си осигури среща с деветия поставен Андрей Рубльов.

"Мисля, че се справям доста добре с мачовете си. Оставам доста уравновесен и не позволявам на някои неща, които се случват, да ме поразят, и мисля, че това със сигурност е една от най-големите ми силни страни", обясни Тиен, който записа четвъртата си победа за сезона срещу опонент от Топ 10 в класацията на ATP срещу Андрей Рубльов миналия месец във Вашингтон.

Тази година той има успехи и срещу Даниил Медведев (Australian Open), Александър Зверев (Акапулко) и Бен Шелтън (Майорка).

„Опитвам се да вярвам, че мога да спечеля всеки мач, в който играя. Мисля, че увереност ми дава точно това, че съм побеждавал някои от тези топ играчи преди. Просто излизам и наистина се наслаждавам на тези мачове", добави Тиен.

Нишеш Басавареди последва Тиен, като успя да победи Александър Вукич със 7:6(5), 7:5. Вукич замени в основната схема контузения Гаел Монфис. Успехът на Басавареди е първи такъв на родна земя и първи в турнир от сериите Мастърс 1000 като цяло.

Басавареди ще играе за първи път срещу третия поставен Зверев във втория кръг в Синсинати.

Дженсън Бруксби записа осма победа в САЩ, като отстрани французина Александър Мюлер със 7:6(2), 5:7, 6:1. Общо седем американци спечелиха срещите си в първия кръг, като освен Тиен, Басавареди и Бруксби, успехи постигнаха и Райли Опелка, Тристан Бойер, Итън Куин и Емилио Нава, който надигра с 6:3, 7:5 шампиона от Синсинати 2022 Борна Чорич.

Във втория кръг 23-годишният тенисист ще се изправи срещу четвъртия поставен и полуфиналист от Торонто Тейлър Фриц в изцяло американски двубой.