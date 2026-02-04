БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Американец даде най-добро време в първата официална тренировка на спускането в Милано/Кортина

Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Кокрън-Сийгъл изпревари италианското откритие Джовани Францони и швейцарския доминатор Марко Одермат.

Раян Кокрън-Сийгъл
Снимка: БТА
Американецът Раян Кокрън-Сийгъл записа най-добро време в първата официална тренировка за спускането на Олимпийските игри в Милано/Кортина, проведена в сряда в Бормио, съобщава АФП. Това се случва само три дни преди старта на кралската дисциплина.

При облачно време и по-малко заледена писта заради скорошните снеговалежи, Кокрън-Сийгъл изпревари италианското откритие Джовани Францони и швейцарския доминатор Марко Одермат.

Американският скиор, който спечели бронзов медал в супергигантския слалом на Олимпиадата в Пекин през 2022, има и единствената си победа за Световната купа именно в Бормио през 2020 година.

Тренировката беше белязана от тежко падане на норвежеца Фредрик Мьолер, който контузи рамото си и бе откаран с хеликоптер за медицинска помощ.

Втората официална тренировка е насрочена за четвъртък от 11:30 часа местно време.

Норвежец беше транспортиран с хеликоптер след падане преди Игрите в Италия
Норвежец беше транспортиран с хеликоптер след падане преди Игрите в Италия
25-годишният състезател е получил травма в рамото.
Чете се за: 01:07 мин.
Фигуристите на САЩ усещат „истинските“ Олимпийски игри след Пекин 2022
Фигуристите на САЩ усещат „истинските“ Олимпийски игри след Пекин 2022
В олимпийското село отново кипи живот, за разлика от строгите ковид...
Чете се за: 03:05 мин.
