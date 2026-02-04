Фигуристите на САЩ усещат „истинските“ Олимпийски игри след Пекин 2022

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 03:05 мин.
Спорт
В олимпийското село отново кипи живот, за разлика от строгите ковид ограничения преди четири години.

Милано/Кортина
Снимка: БТА
Американските фигуристи признават, че Олимпийските игри в Милано–Кортина им носят усещане за „истинска“ Олимпиада – нещо, което липсваше в Пекин 2022 заради строгите ковид ограничения. Тогава състезателите бяха изолирани от семействата си, а атмосферата напомняше по-скоро затворен лагер, отколкото празник на спорта.

Сега картината е съвсем различна. В олимпийското село отново кипи живот, залите са пълни с енергия, а срещите и разговорите със спортисти от други дисциплини връщат магията, която прави Игрите толкова специални.

Ветераните в танците на лед Мадисън Чок и Евън Бейтс, които участват заедно на четвъртата си Олимпиада, не крият, че именно тази атмосфера им напомня защо са мечтали за този форум още като деца.

„Енергията в селото е невероятна. Всичко е живо, хората са развълнувани, тренират без маски. Това са малките, но важни неща, които са неразделна част от Олимпийските игри“, сподели Бейтс.

За фаворита за златото при мъжете Иля Малинин олимпийският дебют е вълнуващо преживяване, въпреки че той се опитва да го възприема като поредното състезание, за да запази пълна концентрация.

„Навсякъде има енергия и вълнение. Сутрин виждаш спортисти, които са щастливи и благодарни, че са тук. Да влезеш в столовата и да видиш екипите на толкова много държави е нещо, което никога не съм си представял. Но въпреки това трябва да знаеш върху какво да се фокусираш – за мен това си остава състезание“, коментира Малинин.

Подобни емоции изпитва и трикратната шампионка на САЩ Амбър Глен, която също дебютира на олимпийска сцена. За нея мащабът на селото напомня първите стъпки в студентския живот.

„Все още не съм била в колеж, но се чувствам сякаш живея в студентско общежитие. Това е уникална възможност – колко хора могат да кажат, че са били на Олимпийските игри? Опитвам се да приема всичко това и да си напомня, че съм тук не само да се състезавам, но и да си свърша работата“, каза Глен.

А според Мадисън Чок силата на американския отбор по фигурно пързаляне е именно в сплотеността.

„Ние наистина се обичаме и се подкрепяме. Искаме всеки да успее, защото знаем какъв потенциал имаме. Когато сме заедно и се подкрепяме, можем да покажем най-доброто от себе си, когато излезем на леда“, завърши Чок.

