Норвежец беше транспортиран с хеликоптер след падане преди Игрите в Италия

Норвежкият алпиец Фредрик Мьолер беше изведен с хеликоптер от пистата след тежко падане по време на тренировка в спускането преди Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина, информира националната телевизия NRK.

25-годишният състезател е получил травма в рамото, като по информация от норвежкия щаб е бил в съзнание по време на транспортирането и е откаран за допълнителни медицински прегледи.

Инцидентът идва само няколко месеца след друго сериозно падане на Мьолер. През декември той отново бе евакуиран с хеликоптер след инцидент в старт от Световната купа във Вал Гардена, когато получи няколко наранявания, включително и два счупени зъба.

Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026 ще се проведат между 6 и 22 февруари, като алпийските дисциплини са сред най-очакваните събития в програмата.