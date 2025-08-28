Аморим: Извинявам се на нашите фенове, ще обмислим нещата

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим се извини на привържениците на „червените дяволи“ след срамното отпадане в турнира за Купата на лигата. Юнайтед беше отстранен от надпреварата от четвъртодивизионния Гримзби Таун.

„Трябваше да се справим много по-добре. Просто трябва да се извиня на нашите фенове. Усетих, че играчите ми днес заявиха много силно какво искат. Мисля, че за вас е лесно (да го тълкувате). Нека се съсредоточим върху следващия двубой, а след това имаме почивката за международните мачове. Ще обмислим нещата. Няма значение, че загубихме с дузпи. При дузпите усещането беше същото. Мисля, че футболът беше наистина честен днес. По-добрият отбор спечели", коментира Рубен Аморим след двубоя.

Португалецът сподели също, че му е трудно да намери подходящите думи в този момент.

„Бих искал да кажа много умни и много важни неща, но нямам какво да кажа. Това е и най-големият проблем. Да виждам същите грешки и да нямам какво да кажа. Наистина съжалявам за нашите фенове", повтори португалският специалист.

„Понякога е твърде много. Не можеш да промениш толкова много. Не можеш да промениш всичко за едно лято. Трябва да печелиш мачове и не трябва да показваш подобно представяне. Мисля, че това някак е пределът“, завърши Аморим.