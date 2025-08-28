БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Чете се за: 01:00 мин.

Четвъртодивизионният Гримзби Таун изхвърли Манчестър Юн от Карабао Къп след изпълнение на дузпи

Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Равенството в редовното време изпрати двата отбора да изпълняват дузпи, като Гримзби спечели с 12:11 в епично надстрелване от 11-те метра, продължило 18 минути. Брайън Мбемо пропусна решителния удар за "червените дяволи", които отпадат във втория кръг.

Снимка: БТА
Отборът на Гримзби Таун, който се подвизава в Лига 2 (четвъртото ниво на английския футбол), изхвърли гранда Манчестър Юнайтед от турнира Карабао Къп с 12:11 след изпълнение на дузпи. Редовното време на мача от втория кръг на надпреварата завърши 2:2.

Домакините от Гримзби дори водеха с 2:1 до 89-ата минута, но допуснаха изравнително попадение в края. Чарлс Вернъм откри резултата в 22-ата минута след асистенция на Дери Бърнс. Само 8 по-късно Тайрел Уорън покачи на 2:0 след много груба грешка на вратаря Онана. Головият пас даде Вернъм.

Брайън Мбемо върна гостите в мача. Той се разписа за 2:1 с премерен шут по диагонала. Хари Магуайър (89) успя да изравни при щурма на отчаянието. Защитникът отклони с глава центриране от корнер и прониза отличния иначе вратар Кристи Пим за 2:2.

При изпълнението на дузпи по-здрави излязоха нервите на домакините. Двата тима изпълниха общо 26, за да финишират при резултат 12:11 за Гримзби.

Одуор изпусна третия удар от бялата точка за "черно-белите". Матеус Куня и Мбемо от Юнайтед обаче също не успяха да вкарат. Първата дузпа беше спасена от Пим, а при втората халфът стреля в напречната греда.

Манчестър Юнайтед остава без победа от старта на сезона във всички турнири.

След знаменитата победа над класния си съперник феновете на Гримзби нахлуха на терена, за да изразят радостта си от грандиозния успех.

