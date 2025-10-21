Ана Добрева гарантира първи български медал на европейското по бокс за ученици

Ана Добрева се класира за полуфиналите на европейското първенство по бокс за ученици до 15 години в Будва, Черна гора.

В четвъртфиналите младата българка надделя в равностойна битка над украинката Ариана Помонарова, с което си гарантира минимум бронзов медал в категория до 40 килограма.

Българският отбор е воден от треньорите Петър Лесов и Михаил Таков.

Във вечерната сесия днес на ринга ще се качи и Летисия Милева, която в категория до 57 килограма ще срещне Есма Юртсевер от Турция.