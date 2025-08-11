Анас Маздрашки и Виктор Марков се класираха за основната схема на тенис турнира от категория ATP Чалънджър 50 в София

Анас Маздрашки и Виктор Марков преодоляха успешно квалификациите на турнира от категория ATP Чалънджър 50 в София с награден фонд 54 хиляди евро. Така петима българи ще участват в основната схема на надпреварата, която се провежда на базата на Български национален тенис център в Борисовата градина.

19-годишният Маздрашки победи с 6:4, 6:4 №2 схемата в пресявките и №415 в световната ранглиста за мъже Франко Агаменоне (Италия). Срещата продължи 91 минути. Българинът спечели първия сет с пробив във десетия гейм. Маздрашки изпусна на два пъти преднина от пробив във втората част, но с нов гейм в десетия гейм триумфира с победата.

20-годишният Марков показа страхотен характер и елиминира с 6:4, 2:6, 7:5 №7 в схемата и №478 в света Сергей Фомин (Узбекистан). Двубоят продължи 2 часа и 30 минути. Марков навакса на два пъти пробив пасив във първия сет и със серия от три поредни печеливши гейма го спечели с 6:4. Узбекистанецът поведи с 4:0 и във втората част и след 6:2 изравни резултата в сетовете. Той поведе с 5:2 в третата решаваща част, изпусна четири мачбола при 5:3 и още два при 5:4, за да се стигне до изравняване за 5:5. Това не пречупи Марков, за да спечели следващите два гейма за крайното 7:5.

По-късно днес започват и мачовете от първия кръг от основната схема.

Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Донски ще играе от 16.30 ч. срещу Ариан Шах (Индия).

Шампионът на "Уимбълдън" при юношите Иван Иванов и полуфиналистът от Откритото първенство на Великобритания Александър Василев ще започнат участието си във вторник. Иванов ще играе в първия кръг на основната схема срещу №5 Марат Шарипов (Русия), а Василев ще стартира срещу Зденек Коларж (Чехия).

Петима българи ще участват в надпреварата на двойки.

В изцяло български мач от първия кръг третите поставени Александър Донски и Пьотр Нестеров ще играят срещу Александър Василев и Виктор Киров. Иван Иванов и Наоя Хонда (Япония) ще стартират срещу вторите в схемата Нино Сердарушич (Хърватия) и Зденек Коларж (Чехия).

В края на тази седмица на Български национален тенис център започва и турнир от категория ATP Challenger 75 с награден фонд 91,250 евро.