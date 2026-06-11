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Анас Маздрашки се класира за четвъртфиналите в Румъния

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Спорт
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19-годишният българин победи убедително германския квалификант Давид Айхензехер с 6:2, 6:2 и записа втора поредна победа в надпреварата.

обрат анас маздрашки продължава втория кръг тенис турнира куртя арджеш румъния
Снимка: БФ тенис
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Анас Маздрашки се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей в Куртя де Арджеш (Румъния) с награден фонд от 15 хиляди долара.

19-годишният българин победи убедително германския квалификант Давид Айхензехер с 6:2, 6:2 и записа втора поредна победа в надпреварата.

Маздрашки контролираше двубоя от началото до края и не остави шансове на своя съперник, като си осигури място сред най-добрите осем в турнира.

В спор за място на полуфиналите българинът ще се изправи срещу поставения под №2 в схемата Себастиан Джима (Румъния).

#Атанас Маздрашки

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