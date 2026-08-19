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Анас Маздрашки се класира за втория кръг на тенис турнира на клей в Арад (Румъния)

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Спорт
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Във втория кръг Анас Маздрашки ще играе срещу друг италианец Матео Шиахбази.

Анас Маздрашки се класира за втория кръг на тенис турнира на клей в Арад (Румъния)
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Анас Маздрашки се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Арад (Румъния) с награден фонд 15 хиляди долара.

20-годишният българин, който е поставен под номер 5 в основната схема победи лесно италианския квалификант Андреа Паолини с 6:2, 6:1 за 82 минути на корта.

Той доминираше изцяло в срещата и даде на съперника си само три гейма.

Във втория кръг Анас Маздрашки ще играе срещу друг италианец Матео Шиахбази.

#Анас Маздрашки

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