ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Анатоли Нанков: Мачът свърши с изгонването на нашия футболист

от БНТ
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Старши треньорът на Монтана призна, че не може да се сърди на футболистите си при загубата от Лудогорец.

Анатоли Нанков
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Старши треньорът на Монтана Анатоли Нанков констатира, че интригата в мача с Лудогорец е приключила при изгонването на Вайеба Сакор.

Футболистът получи втори жълт картон и бе изгонен в 45-ата минута, а отборът загуби гостуването си на шампиона с 0:3.

"Започнахме добре мача, за съжаление не успяхме да отбележим гол в двете ситуации, които имахме. Можеше да се развие по друг начин мачът. Но след това всичко се утежни от изгонването на нашия футболист. Бяхме принудени да се защитаваме през голяма част от мача. Не е лесно с десет човека срещу Лудогорец. Мачът свърши, когато бе изгонен нашият футболист", каза треньорът.

За отбора предстои домакинство на Черно море на стадион "Огоста" в Монтана в мач от 11-ия кръг на Първа лига.

"Не мога да се сърдя на играчите днес. Може би в някои ситуации бяхме по-плахи. За Монтана няма лесни мачове, всичко е трудно. Посрещаме Черно море. Имаме нови футболисти, с които предстои много работа, за да свикнат с колектива и да са адаптират", завърши Анатоли Нанков.

#Анатоли Нанков #ПФК Монтана

