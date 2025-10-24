БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Жечо Станков: Българите да са спокойни, обезпечени са...
Чете се за: 03:40 мин.
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната...
Чете се за: 01:00 мин.
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента...
Чете се за: 00:52 мин.

Анатоли Нанков: За нас няма леки мачове

Треньорът на Монтана остана доволен от равенството с Арда.

Анатоли Нанков
Считаме точката за добър резултат. Това каза треньорът на Монтана Анатоли Нанков след равенството 1:1 срещу Арда (Кърджали) в първата среща от 13-ия кръг в Първа лига. за Монтана това е второ поредно реми в елита след двубоя с Берое в предишния кръг.

„След точката в Стара Загора, когато играхме добре, днес се получи много динамичен, оспорван мач. Арда идва от тежка серия и искаха да спечелят на всяка цена. Арда е страхотен отбор с добър треньор и добри футболисти. Точката можем да я считаме за добър резултат за Монтана. През второто полувреме малко повече се защитавахме, защото Арда тръгна да печели мача“, коментира Анатоли Нанков.

„За нас няма леки мачове, дали навън, или вътре. Опитваме всеки мач да играем за победа, печелим точки, което е хубаво. Отиваме за победа срещу Марек за Купата. После идват две тежките гостувания на Славия и ЦСКА, ще се опитаме да откраднем нещо“, каза още треньорът на Монтана.

Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа
Километрични задръствания на "Тракия" между Ихтиман и Вакарел - кога магистралата ще има здрав алтернативен път
Километрични задръствания на "Тракия" между Ихтиман и...
Финалния Мастърс турнир при юношите в ефира на БНТ 3
Финалния Мастърс турнир при юношите в ефира на БНТ 3
Лудогорец допусна обрат и загуби гостуването си на Йънг Бойс
Лудогорец допусна обрат и загуби гостуването си на Йънг Бойс
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента Наталия Киселова даде почивка
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента Наталия...
Тежка катастрофа между лека кола и камион затрудни движението край Пловдив (СНИМКИ)
Тежка катастрофа между лека кола и камион затрудни движението край...

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...

Ясен план: Правителството с мерки след санкциите срещу "Лукойл"
Чете се за: 07:17 мин.
У нас
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Собственици на имоти в “Елените” ще обжалват акта за...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Съдът на ЕС: Формулата за дялово разпределение на парното трябва да...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Цената на водата - ще отпадне ли такса "водомер"?
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Прокуратурата в Турция повдигна нови обвинения срещу Екрем Имамоглу
Чете се за: 01:15 мин.
По света
