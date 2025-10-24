Считаме точката за добър резултат. Това каза треньорът на Монтана Анатоли Нанков след равенството 1:1 срещу Арда (Кърджали) в първата среща от 13-ия кръг в Първа лига. за Монтана това е второ поредно реми в елита след двубоя с Берое в предишния кръг.

„След точката в Стара Загора, когато играхме добре, днес се получи много динамичен, оспорван мач. Арда идва от тежка серия и искаха да спечелят на всяка цена. Арда е страхотен отбор с добър треньор и добри футболисти. Точката можем да я считаме за добър резултат за Монтана. През второто полувреме малко повече се защитавахме, защото Арда тръгна да печели мача“, коментира Анатоли Нанков.

„За нас няма леки мачове, дали навън, или вътре. Опитваме всеки мач да играем за победа, печелим точки, което е хубаво. Отиваме за победа срещу Марек за Купата. После идват две тежките гостувания на Славия и ЦСКА, ще се опитаме да откраднем нещо“, каза още треньорът на Монтана.