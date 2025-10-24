БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Жечо Станков: Българите да са спокойни, обезпечени са...
Чете се за: 03:40 мин.
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната...
Чете се за: 01:00 мин.
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента...
Чете се за: 00:52 мин.

Автогол на Анатоли Господинов попречи на Арда да победи Монтана

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Равенство в първия мач от 13-ия кръг.

Анатолий Господинов
Снимка: БГНЕС
Първият мач от 13-ия кръг на Първа лига между Монтана и Арда Кърджали завърши при равенство 1:1. Кърджалии поведоха с гол на Ивелин Попов, но Анатоли Господинов си отбеляза автогол.

Гостите откриха резултата на стадион "Огоста" в Монтана в 7-ата минута. Лъчезар Котев изведе Ивелин Попов сам срещу вратаря. Полузащитникът преодоля противниковия страж и се разписа от малък ъгъл.

Домакините бяха близо до изравнителен гол в 35-ата минута, но попадение с глава на Антон Тунгаров бе отменено заради засада.

До почивката домакините отправиха 4 точни удара, но нито един от тях не се превърна в голов. Футболистите в синьо все пак стигнаха до равенството след автогол. Анатоли Господинов се опита да улови хвърляне от тъч на Саломон Джеймс, но изпусна топката, която отиде във вратата му.

След почивката двата отбора си размениха по един точен удар, но до нов гол не се стигна.

Арда се изкачи до 9-ото място в класирането с 13 точки. Същият точков актив има Монтана, който измести Локомотив София от 11-ата позиция.

#Първа лига 2025/2026 #Арда Кърджали #ПФК Монтана

