Автогол на Анатоли Господинов попречи на Арда да победи Монтана

Първият мач от 13-ия кръг на Първа лига между Монтана и Арда Кърджали завърши при равенство 1:1. Кърджалии поведоха с гол на Ивелин Попов, но Анатоли Господинов си отбеляза автогол.

Гостите откриха резултата на стадион "Огоста" в Монтана в 7-ата минута. Лъчезар Котев изведе Ивелин Попов сам срещу вратаря. Полузащитникът преодоля противниковия страж и се разписа от малък ъгъл.

Домакините бяха близо до изравнителен гол в 35-ата минута, но попадение с глава на Антон Тунгаров бе отменено заради засада.

До почивката домакините отправиха 4 точни удара, но нито един от тях не се превърна в голов. Футболистите в синьо все пак стигнаха до равенството след автогол. Анатоли Господинов се опита да улови хвърляне от тъч на Саломон Джеймс, но изпусна топката, която отиде във вратата му.

След почивката двата отбора си размениха по един точен удар, но до нов гол не се стигна.

Арда се изкачи до 9-ото място в класирането с 13 точки. Същият точков актив има Монтана, който измести Локомотив София от 11-ата позиция.