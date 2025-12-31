Сенегал приключи с победа груповата фаза на турнира за Купата на африканските нации

Сенегал победи Бенин с 3:0 и завърши на първо място в група "D" на турнира за Купата на африканските нации.

Централният защитник Абдулайе Сек даде аванс за сенегалците седем минути преди почивката. Хабиб Диало реализира втория гол в мача в 62-ата минута, а капитанът Калиду Кулибали беше изгонен от игра с червен картон заради грубо нарушение 20 минути преди края на редовното време.

Резервата Шериф Ндиайе от дузпа оформи класическия успех за Сенегал в самия край на допълнителното време.

За Бенин титуляр беше защитникът на Лудогорец Оливие Вердон.

Сенегалският отбор е на първо място със 7 точки и ще играе срещу Буркина Фасо или Судан в елиминациите. Бенин има 3 пункта на трета позиция и трябва да изчака развитието на мачовете в останалите групи, за да разбере дали се класира напред в турнира.

В другата среща от тази група ДР Конго победи с 3:0 Ботсвана. Гаел Кукута се разписа във всяко от двете полувремена в полза на победителите, като едно от попаденията беше от дузпа. Натанаел Мбуку даде аванс за конгоанците в 31-ата минута.

ДР Конго е на втора позиция с актив от 7 точки, но има по-лоша голова разлика от Сенегал. Ботсвана записа три поредни поражения без отбелязан гол и отпадна от турнира.