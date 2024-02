Анди Мъри се добра до първи успех през годината, Монфис и Гаске също преминаха първия кръг в Доха

Бившият водач в световната ранглиста по тенис при мъжете Анди Мъри сложи край на серията си от четири поредни загуби от началото на календарната година във всички турнири, след като започна с успех участието си на АТР 250 надпреварата в Доха, Катар.

В срещата си от първия кръг британецът, който в шампион катарската столица от 2008 и 2009 година, се наложи в два сета над представителя на Франция Александър Мюлер - 6:1, 7:6(5).

Мачът продължи малко под два часа, а в следващата фаза Мъри ще играе с чеха Якуб Меншик, който пък поднесе една от изненадите, преодолявайки поставения под №5 в основната схема Алехандро Давидович Фокина от Испания след 7:6(3), 6:3.

