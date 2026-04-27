Андрей Гюров - основното име, което обсъждат в ПП-ДБ за кандидат за президент

Служебният премиер Андрей Гюров се спряга за кандидат за президент на "Продължаваме Промяната - Демократична България" на изборите за държавен глава през есента.

"Гюров е основното име, което обсъждаме", каза пред журналисти зам.-председателят на "Продължаваме Промяната" акад. Николай Денков във връзка с общо предложение за кандидат за президент.

Според него сред основните задачи пред новото Народно събрание стоят приемането на държавен бюджет, новият състав на ВСС, както и "изчистване на съдебната система".