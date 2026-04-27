Андрей Гюров - основното име, което обсъждат в ПП-ДБ за кандидат за президент

Служебният премиер Андрей Гюров се спряга за кандидат за президент на "Продължаваме Промяната - Демократична България" на изборите за държавен глава през есента.

"Гюров е основното име, което обсъждаме", каза пред журналисти зам.-председателят на "Продължаваме Промяната" акад. Николай Денков във връзка с общо предложение за кандидат за президент.

Според него сред основните задачи пред новото Народно събрание стоят приемането на държавен бюджет, новият състав на ВСС, както и "изчистване на съдебната система".

"Самият Андрей Гюров в момента е министър-председател, той каза, че все още трябва да мине време, за да реши. Не е нормално ние да предлагаме човек, който не е казал, че е готов да влезе в процеса. Това, което ви представих аз, е позицията на Националния съвет и на ръководство на "Продължаваме Промяната". Ако има въпроси към "Демократична България", питайте ги тях", коментира Денков.

ТОП 24

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
1
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
2
Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
България завърши европейското първенство по борба в Тирана с шест медала (ОБЗОР)
3
България завърши европейското първенство по борба в Тирана с шест...
Отиде си фотографът и публицист Михаил Заимов
4
Отиде си фотографът и публицист Михаил Заимов
Световноизвестният български баритон Владимир Стоянов с първи масторски клас в Национална музикална академия
5
Световноизвестният български баритон Владимир Стоянов с първи...
Иран с ново предложение за Ормузкия проток
6
Иран с ново предложение за Ормузкия проток

Най-четени

Как се разпределят мандатите в новия парламент?
1
Как се разпределят мандатите в новия парламент?
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
2
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при тежък инцидент с автобус (СНИМКИ)
3
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при...
Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона 2026“
4
Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона...
Висока оценка за визията на БНТ в деня на вота
5
Висока оценка за визията на БНТ в деня на вота
Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша оправданията на партиите, затова даде подкрепа на Радев
6
Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша оправданията на...

Още от: Политика

Министър Трайков: Добрият енергиен одит е първата стъпка за ефективно обновяване на сградите и по-ниски сметки за домакинствата
Министър Трайков: Добрият енергиен одит е първата стъпка за ефективно обновяване на сградите и по-ниски сметки за домакинствата
Европейската инвестиционна банка с висока оценка за Детската болница в Бургас Европейската инвестиционна банка с висока оценка за Детската болница в Бургас
Чете се за: 03:35 мин.
Памет за героите от Априлското въстание: БАН организира тържествено събрание Памет за героите от Априлското въстание: БАН организира тържествено събрание
Чете се за: 02:37 мин.
Президентът Илияна Йотова свиква Народното събрание в четвъртък Президентът Илияна Йотова свиква Народното събрание в четвъртък
Чете се за: 01:27 мин.
Ивайло Мирчев: Възможно е обединение между ПП, ДСБ и „Да, България“ Ивайло Мирчев: Възможно е обединение между ПП, ДСБ и „Да, България“
Чете се за: 04:30 мин.
От ПП потвърдиха ангажимента си за издигане на обща президентска кандидатура с "Форум за демократично действие" От ПП потвърдиха ангажимента си за издигане на обща президентска кандидатура с "Форум за демократично действие"
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова свиква Народното събрание в четвъртък
Президентът Илияна Йотова свиква Народното събрание в четвъртък
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
КНСБ: Ръст на цените на храните изпреварва доходите в България КНСБ: Ръст на цените на храните изпреварва доходите в България
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Андрей Гюров - основното име, което обсъждат в ПП-ДБ за кандидат за президент Андрей Гюров - основното име, което обсъждат в ПП-ДБ за кандидат за президент
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Нови цени за издаване на лични карти и паспорти Нови цени за издаване на лични карти и паспорти
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Ще получи ли Коул Томас Алън и директно обвинение за покушение...
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Руски удари срещу Украйна - Одеса и Суми под обстрел
Чете се за: 00:47 мин.
Европа
България ще запомни Михаил Заимов като човек на духа, написа Румен...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
След успешна трансплантация и дълго лечение: Изписаха бебето с 1...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
