Андрей Гюров - основното име, което обсъждат в ПП-ДБ за кандидат за президент

Служебният премиер Андрей Гюров се спряга за кандидат за президент на "Продължаваме Промяната - Демократична България" на изборите за държавен глава през есента.
"Гюров е основното име, което обсъждаме", каза пред журналисти зам.-председателят на "Продължаваме Промяната" акад. Николай Денков във връзка с общо предложение за кандидат за президент.
Според него сред основните задачи пред новото Народно събрание стоят приемането на държавен бюджет, новият състав на ВСС, както и "изчистване на съдебната система".
"Самият Андрей Гюров в момента е министър-председател, той каза, че все още трябва да мине време, за да реши. Не е нормално ние да предлагаме човек, който не е казал, че е готов да влезе в процеса. Това, което ви представих аз, е позицията на Националния съвет и на ръководство на "Продължаваме Промяната". Ако има въпроси към "Демократична България", питайте ги тях", коментира Денков.