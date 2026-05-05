БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Продължаваме Промяната" при президента: Трябва...
Чете се за: 05:42 мин.
Правителството на Румъния падна след вот на недоверие
Чете се за: 00:55 мин.
"Демократична България" при президента: Като...
Чете се за: 06:45 мин.
ДПС на консултации при президента: Ще участваме...
Чете се за: 03:42 мин.
ГЕРБ-СДС на консултации при президента: Не можем да си...
Чете се за: 08:15 мин.
От "Прогресивна България" отидоха на...
Чете се за: 08:57 мин.
Дронове, парашути и мисии: Как се готвят българските...
Чете се за: 06:42 мин.
Васил Терзиев за новата власт: Очаквам да не бъде...
Чете се за: 06:52 мин.
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият...
Чете се за: 06:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Андрей Гюров: Управлението трябва да продължи смислено, независмо кой държи писалката

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Запази

Оставяме на следващото правителство не просто доклади, а посока, не просто факти, а подробни разчети и кратки резюмета, обобщи служебният премиер

андрей гюров управлението продължи смислено независмо държи писалката
Слушай новината

Оставяме на следващото правителство не просто доклади, а посока, не просто факти, а подробни разчети и кратки резюмета, заяви служебният министър-председател Андрей Гюров във видео, публикувано в профила му във фейсбук. Гюров казва, че, когато е встъпил със служебния кабинет, урокът по държавност, който са получили с министрите му, е бил да им покажат откъде се светват и гасят лампите - "сякаш държавата е стая под наем".

"Сега аз и моите министри сме от другата страна на ключа и докато се готвим да си тръгнем, правим нещо, което не се побира в този жест с лампите - оставяме всичко така, както ние очаквахме да го получим. Оставяме бележки по рафтовете, подреждаме документите, изваждаме на светло всичко важно - не само какво е започнато, но защо изобщо си е струвало да се прави. Виждаме че отсреща няма особен интерес, но това няма да ни откаже да вложим време, усилия и внимание, не защото очакваме признание, а защото това е нашето разбиране за ред", казва Андрей Гюров.

Той допълва, че държавата не прекъсва и не започва от нулата с всяко правителство, според него управлението трябва да продължи смислено, независмо кой държи писалката. "Затова оставяме не просто доклади, а посока, не просто факти, а време, подробни разчети и кратки резюмета, отбелязваме на времева линия предстоящите стъпки и рисковете, онова "внимавай тук", където никъде не се пише официално", казва служебният премиер.

Гюров коментира, че тези действия на служебният кабинет могат и да не бъдат отчетени като политически жест, но ще се усетят следващите дни и седмици, когато няма да блокира и няма да се наложи да се започва отначало.

"Понякога най-важното в едно управление е именно това - да не изгаси лампите внезапно", завършва изявлението си Андрей Гюров.

#премиера Андрей Гюров #нов кабинет #служебно правителство

Последвайте ни

ТОП 24

Първа репетиция на DARA: България открива втория полуфинал на "Евровизия" на 14 май
1
Първа репетиция на DARA: България открива втория полуфинал на...
БНТ излъчва Giro d'Italia с исторически старт от България
2
БНТ излъчва Giro d'Italia с исторически старт от България
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни и ще можем да изпълняваме задачите си
3
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни...
Новата власт: Кой ще влезе в редовния кабинет?
4
Новата власт: Кой ще влезе в редовния кабинет?
47-годишна жена от Литва намушка четирима души във Варна
5
47-годишна жена от Литва намушка четирима души във Варна
Обявиха бедствено положение заради сланите в област Кюстендил
6
Обявиха бедствено положение заради сланите в област Кюстендил

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
3
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Коя е Михаела Доцова?
4
Коя е Михаела Доцова?
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
5
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
6
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?

Още от: Политика

НА ЖИВО: От "Възраждане" отидоха на консултации при президента
НА ЖИВО: От "Възраждане" отидоха на консултации при президента
Асен Василев: Като финансов министър предложих с 3% дефицит на бюджета и увеличение на доходите на българските граждани Асен Василев: Като финансов министър предложих с 3% дефицит на бюджета и увеличение на доходите на българските граждани
Чете се за: 01:05 мин.
"Продължаваме Промяната" при президента: Трябва да направим така, че доходите, особено на най-уязвимите групи, да растат по-бързо от инфлацията "Продължаваме Промяната" при президента: Трябва да направим така, че доходите, особено на най-уязвимите групи, да растат по-бързо от инфлацията
Чете се за: 05:42 мин.
Ивайло Мирчев, ДБ: Данъчната система работи в задоволителен вид и нямаме проблем с приходите Ивайло Мирчев, ДБ: Данъчната система работи в задоволителен вид и нямаме проблем с приходите
Чете се за: 03:25 мин.
"Демократична България" при президента: Като опозиция ще следим моделът "Пеевски - Борисов" да бъде демонтиран "Демократична България" при президента: Като опозиция ще следим моделът "Пеевски - Борисов" да бъде демонтиран
Чете се за: 06:45 мин.
ДПС на консултации при президента: Ще участваме конструктивно във всички дебати по важните теми ДПС на консултации при президента: Ще участваме конструктивно във всички дебати по важните теми
Чете се за: 03:42 мин.

Водещи новини

"Продължаваме Промяната" при президента: Трябва да направим така, че доходите, особено на най-уязвимите групи, да растат по-бързо от инфлацията
"Продължаваме Промяната" при президента: Трябва да...
Чете се за: 05:42 мин.
У нас
Ивайло Мирчев, ДБ: Данъчната система работи в задоволителен вид и нямаме проблем с приходите Ивайло Мирчев, ДБ: Данъчната система работи в задоволителен вид и нямаме проблем с приходите
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Правителството на Румъния падна след вот на недоверие Правителството на Румъния падна след вот на недоверие
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Откриха дрон на плажа в Бяла (СНИМКИ) Откриха дрон на плажа в Бяла (СНИМКИ)
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Кукерски ритуал с модерен прочит ще представи DARA на сцената на...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Пред съда в Битоля адвокатът на Люпчо Георгиевски настоява за...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Повече слънчеви часове на Гергьовден
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Екип от геолози обследват огромното свлачище на пътя Смолян -...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ