Андрей Иванов: Всички момчета се представиха на ниво

Националът на България Андрей Иванов отличи играта на отбора при успеха над Норвегия с 88:57 в мач от предварителни квалификации за Евробаскет 2029.

Иванов се включи от пейката и завърши срещата с 4 точки и 8 борби.

"Почти месец се подготвяхме за този мач и добре се подготвихме. Резултатът го показва. Идването на Сашо Везенков даде спокойствие. В отбора на Норвегия липсват двама основни играчи. Искахме да победим, без значение, че не ни трябва разлика в резултата. Важното е, че всички момчета се представиха на ниво и ги поздравявам", сподели той след срещата.

Играчът на Балкан отличи ролята на Александър Везенков за успеха.

"Когато Везенков е на терена, във всички нас има спокойствие. Акцентът на Норвегия бе да го дублират, но така се отвори играта на другите момчета. С него е лесно да се играе", допълни центърът.

Иванов отличи единството в отбора.