БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Андрей Лунин избра да остане в сянката на Куртоа, но спечели доверието на Реал Мадрид

Мариан Николов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Запази

Украинският вратар се утвърди като ключова фигура в труден момент и отвърна с лоялност към "кралския клуб“

Слушай новината

Андрий Лунин можеше да напусне Реал Мадрид, знаейки, че пред него стои фигурата на Тибо Куртоа – безспорно един от най-добрите вратари в света. Вместо това украинецът избра да остане и да се бори за мястото си.

Решаващ момент за неговото развитие се оказа лятото на 2023 година, когато тежката контузия на Куртоа - скъсани кръстни връзки - отвори вратата за Лунин да застане под рамката още от началото на сезона. Под ръководството на Карло Анчелоти той получи шанс, който използва по най-добрия начин.

Но връзката между Лунин и клуба се задълбочи не само на терена. След началото на войната в Украйна през 2022 година, Реал Мадрид оказа сериозна подкрепа на своя футболист и неговото семейство. Клубът застана зад него както институционално, така и чисто човешки - жест, който остави дълбок отпечатък у вратаря.

Тази подкрепа се превърна в основа за неговата лоялност. Въпреки че ролята му остава второстепенна при завръщането на Куртоа, Лунин избра да поднови договора си и да продължи кариерата си в Мадрид.

Решението му не е изненадващо на фона на представянето му в ключови моменти, включително при спечелването на 15-ата европейска титла на клуба, когато се отличи с решителни намеси, включително при дузпи.

Днес Лунин остава важна част от състава на Реал Мадрид - не само като надежден избор под рамката, но и като пример за професионализъм, търпение и отдаденост към клуба.

#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Байерн Мюнхен #ФК Реал Мадрид

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ