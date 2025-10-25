Андрея Глушкова и Калоян Шиков са шампиони на двойки на турнира в Пазарджик

Калоян Шиков при юношите и Андрея Глушкова при девойките станаха шампиони на двойки на турнира от категория J30 на ITF в Пазарджик. В рамките на две седмици ТК Фаворит е домакин на двe поредни състезания от календара на ITF. Тези турнири са огромен шанс за младите български тенисисти да печелят точки за световната ранглиста и да трупат опит в международни мачове.

На финала на двойки при юношите Калоян Шиков и Андрей Раду (Румъния) победиха без игра Пламен Колев и Виктор Паломар-Маркина (Испания). На полуфиналите Шиков и Раду спечелиха със 7:5, 6:1 срещу българите Давид Илиев и Емил Маринов. Пламен Колев и Паломар-Маркина се наложиха с 6:7(6), 6:3, 10:7 над Мартин Бонев и Ерих Поп (Румъния).

На двойки при девойките Андрея Глушкова и Карина Капузу (Румъния) надделяха с 6:3, 6:1 българките Сирма Манчева и Рая Стайкова.

Изцяло български пък ще бъдат финалите на сингъл при юношите и девойките. За титлата при юношите ще спорят Калоян Шиков и Станислав Косев.

Поставеният под номер 1 на сингъл при юношите Калоян Шиков победи на полуфиналите с 6:1, 6:4 Андрей Раду (Румъния) Вторият в схемата Станислав Косев се наложи с 6:4, 7:6(9) над третия в схемата Родион Четвериков (Украйна).

За финала на сингъл при девойките се класираха Александра Рангелова и Никол Нунева. Поставената под номер 1 Александра Рангелова се наложи на полуфиналите с 6:2 и отказване четвъртата Карина Капузу (Румъния). Никол Нунева се наложи с 6:1, 7:5 над Андрея Глушкова.