Андриан Краев сред героите за Апоел при победа в Израел

Спорт
Българинът се отличи с ключов гол за тима от Тел Авив.

Андриан Краев сред героите за Апоел при победа в Израел
Снимка: Hapoel Tel Aviv FC/X
Андриан Краев и Апоел Тел Авив се наредиха на трето място в Лига ХаАл. Българинът и неговите съотборници надвиха Бейтар Йерусалим в мач от израелското първенство, който се изигра на стадион „Бумфийлд“.

Българският национал изигра ключова роля за успеха на „червените“. Полузащитникът записа името си сред голмайсторите в 90-та минута, когато изравни за 2:2. Краев започна като титуляр и игра през цялата среща, като отбеляза своето второ попадение от началото на сезона.

С този успех Апоел Тел Авив събра 7 точки, колкото има и вторият Макаби Хайфа. Апоел Беер Шева е на върха с 9, а Макаби Тел Авив и Апоел Хайфа са с по 6 на 4-о и 5-о място.

#ФК Апоел Тел Авив #Андриан Краев

