Андриан Краев титуляр при победа на Апоел (Тел Авив)

Българският национал Андриан Краев записа 82 минути и получи жълт картон при драматичната победа на Апоел (Тел Авив) с 2:1 над Апоел (Беер Шева) в дербито от 19-ия кръг на израелското първенство.

Двубоят предложи множество напрегнати моменти и бе решен дълбоко в добавеното време. В осмата минута след 90-ата 20-годишният полузащитник Амит Лемкин донесе успеха на домакините. Апоел (Тел Авив) започна по-активно и поведе още в 4-ата минута чрез кипърския нападател Лоизос Лоизу.

Гостите изравниха в 55-ата минута с попадение на Кингс Кангва, силният нападател, който попада в трансферните планове на ЦСКА (София). Развръзката обаче дойде в края, когато този път късметът бе на страната на „червено-белите“ от Тел Авив.

В класирането Бейтар (Йерусалим) води с 45 точки, пред Апоел (Беер Шева) с 42 и Макаби (Тел Авив) с 36. Апоел (Тел Авив) и Макаби (Хайфа) делят 4–5-ото място с по 32 точки.

Краев отново бе сред най-активните на терена – покри голям периметър в средата на терена, спечели пет от седем единоборства, а в 62-ата минута получи жълт картон за нарушение срещу Лукас Вентура.