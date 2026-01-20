БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Андриан Краев титуляр при победа на Апоел (Тел Авив)

Българинът остана на терена 82 минути.

андриан краев герой каса пиа португалия
Снимка: Casa Pia AC • Oficial/Instagram
Българският национал Андриан Краев записа 82 минути и получи жълт картон при драматичната победа на Апоел (Тел Авив) с 2:1 над Апоел (Беер Шева) в дербито от 19-ия кръг на израелското първенство.

Двубоят предложи множество напрегнати моменти и бе решен дълбоко в добавеното време. В осмата минута след 90-ата 20-годишният полузащитник Амит Лемкин донесе успеха на домакините. Апоел (Тел Авив) започна по-активно и поведе още в 4-ата минута чрез кипърския нападател Лоизос Лоизу.

Гостите изравниха в 55-ата минута с попадение на Кингс Кангва, силният нападател, който попада в трансферните планове на ЦСКА (София). Развръзката обаче дойде в края, когато този път късметът бе на страната на „червено-белите“ от Тел Авив.

В класирането Бейтар (Йерусалим) води с 45 точки, пред Апоел (Беер Шева) с 42 и Макаби (Тел Авив) с 36. Апоел (Тел Авив) и Макаби (Хайфа) делят 4–5-ото място с по 32 точки.

Краев отново бе сред най-активните на терена – покри голям периметър в средата на терена, спечели пет от седем единоборства, а в 62-ата минута получи жълт картон за нарушение срещу Лукас Вентура.

