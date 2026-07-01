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Ангел Райков записа третия най-силен резултат в историята на българския десетобой при юношите

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Спорт
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18-годишният национален шампион триумфира в Германия с личен рекорд от 6409 точки и се нареди сред най-добрите български многобойци до 20 години

Ангел Райков записа третия най-силен резултат в историята на българския десетобой при юношите
Снимка: БТА
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Българският талант Ангел Райков постигна впечатляващ успех, след като спечели десетобоя при юношите до 20 години на открития регионален шампионат на област Северен Рейн в Германия. 18-годишният национален шампион записа личен рекорд от 6409 точки, с който се нареди на трето място във вечната българска ранглиста за възрастта.

Постижението на Райков отстъпва единствено на резултатите на Добри Сталев, който събра 6699 точки през 2017 година, и Борислав Борисов с 6687 точки през 2006 година.

Българинът демонстрира стабилно представяне във всички дисциплини на многобоя. Той пробяга 100 метра за 11.29 секунди, скочи 6.65 метра на дължина, тласна гюлето на 11.58 метра и преодоля 1.85 метра в скока на височина. В края на първия ден Райков завърши 400 метра за 51.07 секунди.

През втория ден той записа 15.68 секунди на 110 метра с препятствия, хвърли диска на 25.06 метра, преодоля 4.20 метра в овчарския скок, постигна 37.13 метра в хвърлянето на копие и завърши десетобоя с време 4:44.60 минути на 1500 метра.

Силното представяне в Германия е поредното доказателство за развитието на младия български атлет, който продължава да затвърждава мястото си сред най-перспективните ни състезатели в дисциплината.

#Ангел Райков #Десетобой

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