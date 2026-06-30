Четирима български национали ще представят страната на Световната купа по батут в Португалия

България ще участва с четирима състезатели на Световната купа по скокове на батут, която ще се проведе на 4 и 5 юли в Португалия. Националният отбор ще отпътува на 1 юли, а в състава са включени Христина Пенева, Марияна Узунова, Катерина Кулешова и Калоян Петров.

Старши треньорът на националния тим Станислав Стоянов обясни, че надпреварата ще бъде важен тест в подготовката за най-значимото събитие през сезона – световното първенство.

"На 1 юли заминаваме за Португалия. Ще участваме с четирима състезатели – Христина Пенева, Марияна Узунова, Катерина Кулешова и Калоян Петров. Имаме състезатели, които все още се възстановяват. Преслава Пенчева е една от най-перспективните ни състезателки, но все още не е напълно готова, а Катерина Кулешова е на около 80 процента от възможностите си, въпреки че напредва много добре. В момента работим по усложняване на комбинациите и тренираме по-рисково, за да открием слабостите си навреме и да ги отстраним преди най-важните стартове“, заяви Стоянов.

След завръщането от Португалия предстои да бъде определен окончателният състав за Световното първенство.