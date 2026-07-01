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Тир скъса мантинела и се вряза в къща в Монтанско

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Светлин Балкански
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При инцидента няма пострадали

тир вряза къща монтанско
Снимка: БТА
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Тир скъса мантинела и се заби в къща в монтанското село Липен. По чудо инцидентът се размина без жертви.

Кабината на камиона се е врязала в сградата, събаряйки носеща стена и част от покрива.

В момента пътят е отворен за движение. Това е пореден инцидент с камион в Липен за последните два месеца. Трафикът през селото е изключително натоварен, тъй като поема цялото движение на тежкотоварни автомобили от и за "Дунав мост" 2 , заради затворения за ремонт главен път Е-79. Жителите отдавна настояват за постоянен контрол, но исканията им остават без резултати.

#тир се вряза в къща #село Липен #тир

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