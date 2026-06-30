Министър Енчо Керязов откри Държавното първенство по спортна гимнастика

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов откри Държавното лично-отборно първенство по спортна гимнастика. Домакин на шампионата, който ще излъчи шампионите във всички категории и възрастови групи, е тренировъчната зала на „Арена 8888“.

"Скъпи деца, пожелавам Ви много успех, много смели мечти. Някои от Вас ще си тръгнат шампиони, с медали, други не, но най-важното е, че всички ще си тръгнете с един по-здрав и кален характер, който ще Ви бъде нужен независимо в каква сфера сте избрали по-нататък да се занимавате. Благодаря и на родителите, защото знам колко усилия Ви коства децата да се занимават със спорт. Благодари Ви, че сте избрали спорта, че вярвате, че той може да променя хората. Това е много красив спорт, но и много, много труден спорт, за който се изисква постоянство", каза в речта си Енчо Керязов.

Състезанието започна днес с най-малката възрастова група - деца.

"Изключително щастлив, че е толкова много деца участват на Държавното първенство, това е бъдещето на Българската спортна гимнастика. Благодаря на треньори и родители за това, че децата се занимават със спорт и тренират спортна и специална благодарност на министър Енчо Керязов, че уважи и откри Държавното първенство", заяви президентът на БФ Гимнастика Красимир Дунев.

"Благодаря най-вече на родителите, на треньорите, на всички тези, които се грижат за провеждането не само на това състезание. Искам да поздравя децата, които полагат ежедневни усилия да израснал в мечтите си. Също и на Министерството на младежта и спорта, на което ние сме изключително благодарни. Без тяхната помощ ние няма да търпим такова сериозно развитие. Благодаря на всички, всеотдайни за нашия красив спорт", заяви народният представител Йордан Йовчев.

В шампионата ще участват близо 720 състезатели от 25 клуба. Сред тях са Йордан Александров, Даниел Трифонов, Димитър Димитров, Раян Радков, Божидар Златанов, братята Давид и Йоан Иванови. В началото на месеца в България се очаква да пристигне и Кевин Пенев, но все още не е сигурно дали ще участва в шампионата.

При жените надпреварата ще пропусне все още възстановяващата се от контузия Валентина Георгиева.

Държавното първенство ще продължи до 5 юли и е последна проверка за националните състезатели преди участието им на Европейското първенство в Загреб (Хърватия), което ще се проведе през август.