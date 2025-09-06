Англия ще търси нов разгром срещу Андора

Националният отбор на Англия продължава със световните квалификации в търсене на все такъв отличен актив. „Лъвовете“ натрупаха 9 точки след победи над Албания, Латвия и Андора, а сега селекцията от Княжеството ще гостува на „Вила Парк“ в Бирмингам.

Съперникът логично няма точка след четири срещи и е последен в групата. Той има четири поредни загуби и се очаква да допусне петата в събота. Англия има седем поредни успеха над Андора и не е изненада, че винаги е побеждавал.

Личат победи с по 4:0, 5:0 и 6:0 в последните четири срещи между селекциите, а последната – през юни 2025 г., завърши само 1:0 в полза на „Трите лъва“. Латвия също успя да вкара само един гол на тима от Княжеството, докато Сърбия и Албания реализираха по три. Двубоят в Бирмингам е насрочен за 19:00 часа българско време.

Програмата на световните квалификации за 6 септември:

16:00 часа Латвия - Сърбия

19:00 часа Англия - Андора

19:00 часа Армения - Португалия

21:45 часа Австрия - Кипър

21:45 часа Ирландия - Унгария

21:45 часа Сан Марино - Босна и Херцеговина