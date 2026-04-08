Английските отбори ще имат пета квота в Шампионска лига през следващия сезон

Благодарение на успехите на клубовете си в европейските турнири, Англия ще има за втора поредна година поне пет клуба в най-силния турнир Шампионската лига. Това стана ясно след победата снощи на Арсенал над Спортинг в Лисабон. Това става, тъй като УЕФА премира с допълнителен участник най-добрите две страни в турнирите, а Англия неизменно заема първата позиция по коефициент.

С оглед на моментното класиране във Висшата лига първите четири места са сравнително ясни - Арсенал, Манчестър Сити, Манчестър Юнайтед и Астън Вила, като ще има жестока битка за петото място между Ливърпул, Челси, Борнемут, Брентфорд, Евертън и дори Нюкасъл.

Английските представители в Шампионската лига през сезон 2026-27 могат да бъдат и седем, като това ще стане възможно, ако Арсенал или Ливърпул спечелят тазгодишното издание на турнира, а Астън Вила спечели Лига Европа.

Тимът на Кристъл Палас е смятан за един от фаворитите в Лигата на конференциите и ако спечели трофея, ще има допълнителна квота за Лига Европа.