Антъни Генов е четвъртфиналист на двойки в Анже

Българският тенисист Антъни Генов се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира на клей в Анже (Франция) с награден фонд 30 хиляди долара.

Българинът и Фин Бас (Великобритания), поставени под номер 1 в схемата, победиха представителите на домакините Шарл Бертимон Максенс Бертимон с 6:2, 6:7(5), 10-7 за час и 33 минути.

Двамата взеха убедително първия сет, но загубиха втората част след тайбрек. В шампионския тайбрек те поведоха със 7:2, съперници им намалиха пасива си до 7:8, но с нови две успешни разигравания Генов и Бас затвориха двубоя.

Следващите им съперници ще бъдат Бриан Боземой и Стийн Пел (Нидерландия).