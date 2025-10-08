БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали...
Чете се за: 01:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Антъни Генов с убедителен успех на двойки в Херсонисос

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Запази

Българинът се класира за четвъртфиналите.

антъни генов отпадна двойки глазгоу
Снимка: БТА
Слушай новината

Българският тенисист Антъни Генов се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в Херсонисос. Надпреварата в Гърция е с награден фонд 54 хиляди евро.

Генов и Ерик Гревелиус (Швеция), поставени под номер 1, започват с категорична победа с 6:2, 6:2 над участващите с "уайлд кард" Димитрис Азоидис (Гърция) и Хенри Хаупт (Германия). След ранен пробив те поведоха с 3:1 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част направиха серия от пет поредни гейма, за да триумфират след около час игра.

Така 23-годишният софиянец си осигури 275 евро и 9 точки за световната ранглиста при дуетите, в която заема 269-ото място.

Генов спечели осма титла на двойки в кариерата си във веригата на Международната федерация по тенис ITF при мъжете в края на септември в Будапеща.

#Антъни Генов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кога ще пуснат парното в София?
1
Кога ще пуснат парното в София?
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
2
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
Трима учени си поделиха Нобеловата награда за физика
3
Трима учени си поделиха Нобеловата награда за физика
"Не можем срещу природата да се борим": Царево и водната стихия (ОБЗОР)
4
"Не можем срещу природата да се борим": Царево и водната...
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони, съветват здравните власти
5
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони, съветват...
Проверки в Елените: Община Несебър е издавала разрешителни за строежи в речно корито
6
Проверки в Елените: Община Несебър е издавала разрешителни за...

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
5
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре
6
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...

Още от: Български тенис

Гергана Топалова с победа в два сета на старта на турнир в Севиля
Гергана Топалова с победа в два сета на старта на турнир в Севиля
Димитър Кузманов победи партньора си на двойки на турнир в Гърция Димитър Кузманов победи партньора си на двойки на турнир в Гърция
Чете се за: 02:00 мин.
Фондацията на Григор Димитров изпраща две деца на лагер в академията на Муратоглу Фондацията на Григор Димитров изпраща две деца на лагер в академията на Муратоглу
Чете се за: 01:17 мин.
Юлия Стаматова с победа в Гърция след три часа игра Юлия Стаматова с победа в Гърция след три часа игра
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Затворници се включват в събирането на боклука в София
Затворници се включват в събирането на боклука в София
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали от наводненията До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали от наводненията
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Премиерът Желязков към министрите: Наследените проблеми вече не могат да бъдат оправдание Премиерът Желязков към министрите: Наследените проблеми вече не могат да бъдат оправдание
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Теменужка Петкова: Българинът не обеднява Теменужка Петкова: Българинът не обеднява
Чете се за: 01:22 мин.
Политика
Червен код за значителни валежи в седем области
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Сагата със столичния боклук - на фокус в парламента
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
"Това е цирк, стигнахме ново дъно": Идва ли краят на...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Урсула фон дер Лайен: Европа е изправена пред хибридна война и...
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ