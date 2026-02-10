Антиправителствени протестиращи се сблъскаха с полицията в Тирана

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Антиправителствени протестиращи се сблъскаха с полицията в албанската столица Тирана тази вечер. Хиляди се събраха за да поискат оставката на вицепремиера от кабинета на социалиста Еди Рама заради предполагаема корупция.

Демонстранти хвърляха коктейли "Молотов" по правителствена сграда, а полицията отговори с водни оръдия.

Политическото напрежение в страната ескалира след появата на твърдения за корупция срещу вицепремиера и министър на инфраструктурата Белинда Балуко.

В края на миналата седмица Конституционният съд на Албания потвърди временното ѝ отстраняване от длъжност. Европейската комисия призова албанският парламент без забавяне да разгледа искането на прокуратурата за сваляне на имунитета на Балуко.

Протестът беше организиран от Опозиционната демократическа партия на Сали Бериша.

#Албания #протест

