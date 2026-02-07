БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП
Чете се за: 01:15 мин.
Записи от камерите в района на хижа...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Близо 40 тона марихуана са конфискувани при полицейски акции в Северна Македония

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Запази
черна гора откриха плантация марихуана 000 корена
Слушай новината

Около 40 тона марихуана са конфискувани при полицейски операции в Северна Македония, съобщава телевизия „Телма“, като се позовава на източници от разследването.

Твърди се, че около 10 тона от наркотика, предназначени за контрабанда, са били конфискувани в Скопие, а към 30 – в Струмица.

Според източниците на телевизията начинът, по който марихуаната е била произведена, складирана и съхранявана, говори, че тя не е била за медицински цели, а за улична продажба или за контрабанда.

Полицейската операция в Скопие и Струмица през последните дни е свързана с намерените 5 тона марихуана в Сърбия, които според сръбските власти идват от Северна Македония.

В центъра на разследването е компанията „Алфафарм“ ООД Скопие, чийто собственик, сръбският гражданин Иван Драгнич, беше задържан.

На територията на Северна Македония има няколко десетки фирми, които са получили лицензи за отглеждане на марихуана за медицински цели.

#Северна Макдония #задържана марихуана

Последвайте ни

ТОП 24

Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското село Българи
1
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското...
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец
2
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия...
Полицаи са беседвали с бащата на момчето, което е с Ивайло Калушев
3
Полицаи са беседвали с бащата на момчето, което е с Ивайло Калушев
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
4
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
5
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишен е с издирвания Калушев, Агенцията за закрила на детето се самосезира
6
Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишен е с...

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
3
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"
5
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...
Слави Трифонов за случая "Петрохан": Мафията убива така
6
Слави Трифонов за случая "Петрохан": Мафията убива така

Още от: Балкани

Децата и социалните мрежи: Възможно ли е да се затвори "Кутията на Пандора"?
Децата и социалните мрежи: Възможно ли е да се затвори "Кутията на Пандора"?
24-часова стачка блокира движението на корабите от гръцкото пристанище Пирея 24-часова стачка блокира движението на корабите от гръцкото пристанище Пирея
Чете се за: 00:45 мин.
Опасно време в Гърция – властите призовават да не се пътува в наводнените области Опасно време в Гърция – властите призовават да не се пътува в наводнените области
Чете се за: 01:30 мин.
СЗО за децата и социалните мрежи: Къде е България на картата на Балканите? СЗО за децата и социалните мрежи: Къде е България на картата на Балканите?
Чете се за: 19:35 мин.
Кадри със сибирски тигър в двор в Румъния станаха хит в TикToк (ВИДЕО) Кадри със сибирски тигър в двор в Румъния станаха хит в TикToк (ВИДЕО)
Чете се за: 01:45 мин.
Буря нанесе щети на гръцкия остров Корфу Буря нанесе щети на гръцкия остров Корфу
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП
Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Светът е Олимпиада: Откриха зимните олимпийски игри в Милано и Кортина Светът е Олимпиада: Откриха зимните олимпийски игри в Милано и Кортина
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Двама заподозрени за опита за убийство на руския генерал Алексеев ще бъдат разпитани Двама заподозрени за опита за убийство на руския генерал Алексеев ще бъдат разпитани
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Нови удари срещу Украйна: Полските летища Любин и Жешов затвориха...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
След преговорите в Маскат: САЩ наложиха нови петролни санкции срещу...
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Мир в Украйна до март?
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Монсеньор Румен Станев официално встъпи в длъжност като епископ
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ