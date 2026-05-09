Антоанета Костадинова и Лидия Ненчева останаха на точка от финала на европейското по спортна стрелба

Българките Антоанета Костадинова и Лидия Ненчева останаха на точка от финала на 25 метра пистолет за жени на европейското първенство по спортна стрелба в Осиек, Хърватия.

Двете български състезателки записаха по 580 точки и заеха съответно 12- и 13-о място, като финалът се затвори на 581 точки.

Другите две българки в дисциплината Адиел Илиева и Мирослава Минчева заеха съответно 23-о място с 576 точки и 30-място с 572 точки.