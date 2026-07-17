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Антон Дацински грабна приза в третия кръг на Купа България

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Спорт
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БНТ 3 излъчи надпреварата на живо.

Антон Дацински
Снимка: Българска федерация по конен спорт
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Третият кръг на Купа България в Албена предложи истинско зрелище и оспорвана битка до последната секунда. С невероятна прецизност и скорост, Антон Дацински в тандем с Еър Гемма Z постигна най-доброто време на баража и заслужено спечели приза „Албена“. С този блестящ резултат Антон не само триумфира в Албена, но и се изкачва на първо място във временното генерално класиране след трите кръга.

Второто място зае актуалният носител на Купа България 2025 – Красимир Димитров с Лост ин Ю. Третото място заслужи талантливата Лора Чолакова с кобила Джесика.

(снимка: Българска федерация по конен спорт)

При юношите до 14 години, които се бориха за приза „ALERA EQUIP“, младите надежди на българската конна езда също показаха отлична подготовка и увереност на паркура. Най-добре с предизвикателствата се справи Кристияна Димитрова с кон Уайт Найт, която заслужено се изкачи на най-високото стъпало на почетната стълбичка. След нея се наредиха Александра Атанасова с Адана и Даная Бешировска с Дракон.

При пони ездачите, в надпреварата за приза „VIVACOM“, състезанието предложи изключително равностойна битка. Четирима ездачи разделиха първото място – Ралица Хатиб с Тимоко, Никол Дацинска с Чери, Кристияна Димитрова с Росина и Даная Бешировска с Деспина. Пети се класира Карина Чолакова с Олаф К, а шеста завърши Делия Василева със Сън Райс.

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#Българска федерация по конен спорт (БФКС) #Антон Дацински

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