Антон Дацински грабна приза в третия кръг на Купа България

Третият кръг на Купа България в Албена предложи истинско зрелище и оспорвана битка до последната секунда. С невероятна прецизност и скорост, Антон Дацински в тандем с Еър Гемма Z постигна най-доброто време на баража и заслужено спечели приза „Албена“. С този блестящ резултат Антон не само триумфира в Албена, но и се изкачва на първо място във временното генерално класиране след трите кръга.



Второто място зае актуалният носител на Купа България 2025 – Красимир Димитров с Лост ин Ю. Третото място заслужи талантливата Лора Чолакова с кобила Джесика.

(снимка: Българска федерация по конен спорт)



При юношите до 14 години, които се бориха за приза „ALERA EQUIP“, младите надежди на българската конна езда също показаха отлична подготовка и увереност на паркура. Най-добре с предизвикателствата се справи Кристияна Димитрова с кон Уайт Найт, която заслужено се изкачи на най-високото стъпало на почетната стълбичка. След нея се наредиха Александра Атанасова с Адана и Даная Бешировска с Дракон.

При пони ездачите, в надпреварата за приза „VIVACOM“, състезанието предложи изключително равностойна битка. Четирима ездачи разделиха първото място – Ралица Хатиб с Тимоко, Никол Дацинска с Чери, Кристияна Димитрова с Росина и Даная Бешировска с Деспина. Пети се класира Карина Чолакова с Олаф К, а шеста завърши Делия Василева със Сън Райс.