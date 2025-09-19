БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Антонио Конте: Съжалявам, че трябваше да сменя Кевин Де Бройне

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:00 мин.
Футбол
Наставникът на Наполи сподели разочарованието си след загубата от Манчестър Сити.

Антонио Конте
Снимка: БГНЕС
Треньорът на Наполи Антонио Конте не критикува съдийството в двубоя срещу Манчестър Сити от Шампионската лига, загубен от италианския първенец с 0:2.

Капитанът на неаполитанците Джовани ди Лоренцо беше отстранен от терена с червен картон през първото полувреме заради нарушение на звездата на английския отбор Ерлинг Холанд, който оставаше на голова позиция.

"Усещането ми беше, че футболистите знаеха какво точно искат да направят и желаеха да се вложат изцяло срещу Манчестър Сити, но в крайна сметка не можем да правим твърде много заключения само след този мач. Сити е отбор, който е много добре комплектован. Целта име е да триумфират в този турнир. Трябва да се поучим точно от това, положително съм настроен към представянето на целия състав. Те можеха да победят и с 5-6 гола разлика, но не заслужавахме такъв разгром", заяви Конте пред медиите.

Бившият футболист на Манчестър Сити Кевин де Бройне, който сега носи екипа на Наполи, беше изваден принудително от терена след изгонването на Ди Лоренцо.

"Бях разочарован, но просто случи така. Това беше първият ни червен картон под мое ръководство и много съжалявам, че трябваше да направя тази смяна", каза още бившият мениджър на Челси и Тотнъм.

Де Бройне получи овации и името му беше скандирано от публиката на Манчестър Сити. Белгиецът игра за английския отбор в продължение на едно десетилетие, след което през 2025 година премина в Наполи.

#Антонио Конте #Кевин Де Бройне #Наполи

