БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Антонио Муньос: Липсваше ни късмет

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Запази

Предстои ни открит реванш, каза треньорът на Спартак Търнава.

Антонио Муньос: Липсваше ни късмет
Слушай новината

Старши треньорът на Спартак Търнава Антонио Муньос смята, че късметът е изневерил на неговия отбор срещу ЦСКА 1948, след като двата отбора завършиха 0:0 в първата среща от втория квалификационен кръг на турнира УЕФА Лига на конференциите.

Реваншът е идния вторник от 20:30 часа на националния стадион „Васил Левски“, а победителят ще отиде в третия рунд, където ще срещне Панатинайкос (Гърция) или Пакш (Унгария).

Искахме да спечелим. Справихме се добре, за да го постигнем, но ни липсваше късмет. Имахме няколко добри ситуации, Лука Коркели уцели гредата. Предстои ни открит реванш. Предстои ни труден мач и ще се подготвим по такъв начин, че да успеем в него и да продължим напред“, каза Антонио Муньос след срещата.

Мартин Микович, защитник на Спартак: „Това беше първият ни официален мач за сезона и беше ясно, че някои неща все още липсват. Трябваше да реализираме един или два шанса днес, щеше да е по-лесно да отидем на реванша. Беше отворено и е жалко, че Лука удари гредата. Определено знаем какви са ни проблемите. Те знаят за нашите проблеми, така че е равностойно. Петдесет на петдесет, както казах преди мача. Отиваме там, за да се борим за промоция. Феновете бяха отлични, свалям шапка“.

Свързани статии:

ЦСКА 1948 и Спартак Търнава оставиха всичко за реванша
ЦСКА 1948 и Спартак Търнава оставиха всичко за реванша
Отборът от Бистрица постигна добър резултат срещу словаците в...
Чете се за: 03:00 мин.
#Антонио Муньос #ФК Спартак Търнава #УЕФА Лига на конференциите 2026/27

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
1
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Слънце на запад, с проливни валежи на изток в следобедните часове
3
Слънце на запад, с проливни валежи на изток в следобедните часове
Силен вятър преобърна тир на Подбалканския път (СНИМКИ)
4
Силен вятър преобърна тир на Подбалканския път (СНИМКИ)
Пороен дъжд и градушка падна в Стара Загора
5
Пороен дъжд и градушка падна в Стара Загора
Делото за смъртта на полицаите Йордан Илиев и Атанас Градев започва на втора инстанция
6
Делото за смъртта на полицаите Йордан Илиев и Атанас Градев започва...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
2
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на минималната заплата в бюджета за 2026 г.
3
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на...
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
4
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под документите за отпускане на кредита от ББР
5
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
6
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3

Още от: Футбол

Петър Маринов: Жалко е, че си тръгваме само с нулево равенство
Петър Маринов: Жалко е, че си тръгваме само с нулево равенство
Георги Русев: Липсваше ни гол Георги Русев: Липсваше ни гол
Чете се за: 02:02 мин.
Александър Александров: Планът беше изпълнен почти перфектно Александър Александров: Планът беше изпълнен почти перфектно
Чете се за: 01:45 мин.
Кристиан Димитров: Не трябва да се отпускаме Кристиан Димитров: Не трябва да се отпускаме
Чете се за: 01:47 мин.
Филип Коелю: Вината е моя Филип Коелю: Вината е моя
Чете се за: 02:32 мин.
Георги Костадинов: Видях горд Левски, който играе европейски футбол Георги Костадинов: Видях горд Левски, който играе европейски футбол
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Депутатите одобриха бюджетите на ДОО и НЗОК за 2026 година
Депутатите одобриха бюджетите на ДОО и НЗОК за 2026 година
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Ескалация в Близкия изток: САЩ и Иран продължават със заплахите и взаимните обвинения Ескалация в Близкия изток: САЩ и Иран продължават със заплахите и взаимните обвинения
Чете се за: 04:37 мин.
По света
Ще има ли допълнителна ваканция догодина? МОН пита за сливане на почивните дни около Великден Ще има ли допълнителна ваканция догодина? МОН пита за сливане на почивните дни около Великден
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
По Черноморието ще вали и през нощта, утре слънцето на плажа ще бъде щедро По Черноморието ще вали и през нощта, утре слънцето на плажа ще бъде щедро
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Мощна буря удари Южното Черноморие, задействаха системата BG-ALERT
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Парламентът даде зелена светлина за разполагането на американски...
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
БНТ4 ще включва повече информация за сънародниците ни в чужбина
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Хавайската чудотворна икона на Пресвета Богородица пристига в България
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ