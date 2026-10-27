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АПИ: Шофьорите да тръгват с автомобили, готови за зимни условия, времето ще се влошава

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апи шофьорите тръгват автомобили готови зимни условия времето влошава
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Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите, на които им предстои пътуване в следващите дни, да тръгват на път с автомобили, подготвени за зимни условия. Днес на прохода „Петрохан“ имаше слаб снеговалеж, а прогнозите на метеоролозите са за влошаване на времето, валежи и понижение на температурите, като за планините - Стара планина, Витоша, Рила и Пирин те ще са от сняг.

Областните пътни управления следят прогнозата за времето и са в готовност при необходимост да предприемат необходимите действия за обработка на настилките във високопланинските райони и проходите.

Необходимо е шофьорите да карат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция, да не предприемат резки маневри и изпреварване на снегопочистващите машини. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника, посочват от АПИ.

#влошаване на времето #подготвени за зимни условия #АПИ #зимни гуми #зима

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