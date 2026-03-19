Апоел се разправи с Виртус Болоня в София

Израелците продължават да са под пара в Евролигата.

Апоел Тел Авив намери пътя към четвърти пореден успех в Евролигата. Съставът на Димитрис Итудис не даде шанс на Виртус Болоня след 109:91 в мач от 32-ия кръг. В "Арена 8888" отборът, домакинстващ в София, демонстрира своята мощ още през първото полувреме и си подпечата победата, нанасяйки трето последователно поражение на баскетболистите на Душко Иванович в турнира на богатите. Освен това израелците отбелязаха 65 точки за първите две части, което е абсолютен рекорд за тях в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент.

"Червените" се придвижиха до четвъртото място във временното класиране с 20 победи и 11 загуби, докато италианците се намират на 15-та позиция с 13 успеха и 19 поражения. На 24 март (вторник) Апоел ще се отправи към Мадрид за визита на Реал, а Виртус ще гостува на Олимпия Милано два дни по-късно в италиански сблъсък.

Василие Мицич, Ишмаел Уейнрайт и Дан Отуру демонстрираха на какво са способни символичните домакини в нападение и натрупването на двуцифрена разлика на старта се оказа лесна задача. Гостите нямаха верен отговор срещу представянето на своите съперници, а Илайджа Брайънт затвърди тези думи, извеждайки израелците с 15 точки напред в края на дебютната част.

Атомното нападение на „червените“ бе на дневен ред и във втория период, когато погледнаха смело към още по-солидна разлика, изкована от Джонатан Мотли и Антонио Блекни. Изявите на Ален Смаилгич, Матю Моган и Дерик Алстън-младши не промениха по никакъв начин ситуацията за италианците, което бе достатъчно за тима от Тел Авив да фиксира 62:38 в своя полза на голямата почивка.

През второто полувреме действащият шампион в Еврокъп отново бе пълен господар на паркета и въпреки че отборът от Болоня се радваше на по-добро представяне, до края нямаше никакво съмнение кой ще бъде крайният победител.

Джонатан Мотли блесна за Апоел със своите 22 точки и 5 борби. Антонио Блекни и Дан Отуру отбелязаха по 14 точки, Колин Малкълм и Василие Мицич (5 асистенции) добавиха по 12.

Дерек Алстън Джуниър и Матю Морган финишираха с по 24 точки за Виртус. Алиу Диара има 11, 8 борби и 5 асистенции, Ален Смаилгаич вкара 10.

