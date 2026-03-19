Везенков поведе Олимпиакос към нов верен ход в Евролигата с лично постижение (ВИДЕО)

Българският национал бе на обичайното си ниво и се погрижи гърците да не сбъркат срещу Баскония в турнира на богатите.

Александър Везенков се отчете с поредното си дежурно представяне и даде тон на Олимпиакос за втори последователен верен ход в Евролигата. Българинът и неговите съотборници се наложиха над Баскония с 90:80 в среща от 32-ия кръг, изиграна в Двореца на мира и дружбата. Селекцията на Йоргос Барцокас трябваше да се потруди, но във финалните акорди намери нужните аргументи, за да вземе своето и да нанесе седмо поредно поражение в турнира на богатите за състава, воден от Паоло Галбиати.

Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година намери по традиция място сред титулярите и не пропусна да покаже на какво е способен. Българският национал поведе листатата на реализаторите и помечта за дабъл-дабъл, но по е, че впечатляващото премина границата от 3500 точки в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент в своята кариера и вече има 3516. Крилото се прибра в съблекалнята с 20 точки, 6 борби и 2 асистенции за 28 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 9/11 от средна дистанция, 0/5 зад дъгата и 2/3 от линията за изпълнения на наказателни удари.

Гърците продължават да се намират на второто място във временното класиране с 22 победи и 11 загуби, а испанците заемат незавидната 19-та позиция с 9 успеха и 23 поражения. На 24 март (вторник) Везенков и компания ще имат визита на Валенсия, докато Баскония ще домакинства на Цървена звезда ден по-късно.

Откриващите минути бяха подвластни на опиването на почвата. Александър Везенков и Никола Милутинов често поемаха отговорност за домакините в нападение, докато от другата страна Клеман Фирш и Юджийн Оморуйи загатнаха за бързия стил на гостите, които си извоюваха 5 точки в края на встъпителния период.

Испанците често взимаха по-верните решения в началото на следващата десетка, запазвайки лидерството в свои ръце. Везенков и Милутинов промениха това, като именно усилията на двамата провокираха обрата и предоставиха възможността на гърците да се оттеглят в съблекалнята при 41:40.

Стартът на третата част бе огледален на първата, като заплахите идваха от доста страни в двата отбора. Водени от Везенков и Тайлър Дорси, които показаха, че не е забравили как се вкарва, „червено-белите“ взеха крехко надмощие за 7-точков актив след 30 минути игрово време.

Затягането на защитата, съчетана с изригването на Тайрик Джоунс, тласнаха тима от Пирея към двуцифрената преднина при откриването на заключителната четвърт. Трент Форест, Коби Симънс и Тимоте Луваву-Кабаро демонстрираха непримиримостта на баските, докосвайки обрата в последните 3 минути, но Еван Фурние ги отказа собственоръчно от тези мечти за успешен край на домакините.

Никола Милутинов се разписа със 17 точки и 6 борби за гърците. Тайрик Джоунс и Тайлър Дорси отбелязаха по 15.

Юджийн Омуруйи се отличи за Баскония с 18 точки, 5 борби и 5 асистенции. Тимоте Луваву-Кабаро записа 14 и 5 овладени под двата ринга топки, Мамади Диаките има 11, 5 овладени под двата коша топки и 5 завършващи подавания. Трент Форест приключи с 11 точки и 5 завършващи паса, Коби Симънс реализира 10

#Евролига 2025/26 #БК Баскония #БК Олимпиакос #Александър Везенков

Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
Почина легендарният синоптик Минчо Празников
Как да реагираме, ако открием живак в дома си?
Посрещаме астрономическата пролет със сняг
Удари по енергийна инфраструктура в Иран и Катар
Владимир Николов, "Прогресивна България": Не се чувствам политически използван
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от институциите
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Емил Дечев пред парламента: Манипулации са твърденията за уволнения и натиск в МВР
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
