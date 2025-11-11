БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Апоел срази и Баскония в София (ВИДЕО)

от Веселин Михайлов
Спорт
Израелците ликуват за втори пореден път в Евролигата.

Апоел срази и Баскония в София (ВИДЕО)
Апоел Тел Авив ликува за втори пореден път в Евролигата. Съставът на Димитрис Итудис сломи Баскония със 114:89 в среща от десетия кръг, изиграна в "Арена 8888". Отборът, домакинстващ в София, срещна солидна доза съпротива от испанците, но в последната част взе своето и спряха успешната серия от три последователни успеха на момчетата на Паоло Галбиати в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент.

Срещу статистиката на израелците личат осем победи и две загуби, като временно се изкачиха на върха във временното класиране, а испанците заемат 17-та позиция с три успеха и седем поражения. На 13 ноември (четвъртък) Апоел ще се отправи към Истанбул за визита на Фенербахче, докато Баскония ще гостува на Макаби Тел Авив.

Акцентът падна върху играта под коша в дебютните минути, преминали при поделено надмощие. Колин Малкъм и Дан Отуру поемаха основно отговорността в нападение за символичните домакини. Коби Симънс и Родониос Курукс се опитаха да отвърнат, но израелците измъкнаха аванс от 2 точки в края на първата част.

Крис Джоунс и Антонио Блекни често тровеха нервите на испанската защита във втория период, давайки надежди на „червените“ за първа двуцифрена преднина. И докато испанците разчитаха на точния мерник, дело на Тимоте Луваву-Кабаро, по-солидната защита, съчетана с успешните стрелби на Илайджа Брайънт и Василие Мицич, дадоха възможност на тима от Апоел да се прибере в съблекалнята при 58:48.

Дебютантът в турнира на богатите не даде ход назад и на старта на второто полувреме, разчитайки Джонатан Мотли и Малкълм. -Луваву-Кабаро за пореден път върна баските към живота, но те не бяха готови за Брайънт и Блекни, които тласнаха „червените“ към 12-точков актив след 30 минути игра.

Джоунс, Брайънт и Блекни сътвориха наказателна акция, чрез която авансът на израелците придоби още по-солидни размери по пътя към ударния старт на заключителната четвърт. До финалната сирена участникът в Лига Ендеса не успя да излезе напълно от нокдауна и улесни своя съперник.

Илайджа Брайънт нямаше спиране за Апоел със своите 24 точки и 9 борби. Крис Джоунс и Антонио Блекни се разписаха с по 15 точки, Колин Малкълм и Василие Мицич нанизаха по 11. Дан Отуру финишира с 10 и 5 овладени под двата ринга топки.

Тимоте Луваву-Кабаро се отличи с 19 точки за Баскония. Мамади Диаките завърши с 13, Хамаду Диало и Матео Спаньоло приключиха с по 11, Коби Симънс има 10.

