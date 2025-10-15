БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Араатан пристига от Швеция, за да бъде партньор на Геета в Софийския зоопарк (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Запази
Слушай новината

Наскоро в зоологическа градина - София пристигна нов мъжки снежен леопард. Името му е Араатан, той е на 11 години и идва от зоопарка Норденс Арк, разположен в област Бохус, Швеция. Той ще е партньор на женската Геета, която преди време пристигна от зоопарка в Хелзинки, Финландия.

Софийският зоопарк участва в Европейската програма за застрашени видове и по тази линия получава двойката снежни леопарди, като целта е те да се размножат и да бъде увеличена популацията на затворено на тези красиви и застрашени животни.

Снежните леопарди са в категория "Уязвим" в Световната червена книга на Международния съюз за опазване на природата. В естествената си среда те са заплашени от бракониерство, нелегална търговия с кожа и части от тялото му (основно използвани в китайската традиционна медицина), деградация на местоообитанието му, конфликт с хората.

В природата са останали около 3300 зрели индивида.

Снимки: Марио Арександров

#снежен леопард #софийски зоопарк

Последвайте ни

ТОП 24

Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
1
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
2
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не участвахме!
3
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не...
Президентът наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС
4
Президентът наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС
Почина и един от вокалистите на групата ДНК след пожара в Кочани
5
Почина и един от вокалистите на групата ДНК след пожара в Кочани
Бедственото положение и възможна евакуация в русенското село Николово остават в сила
6
Бедственото положение и възможна евакуация в русенското село...

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
5
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Още от: Общество

Доц. Ангел Кунчев: Грипната вълна може да започне по-рано тази година
Доц. Ангел Кунчев: Грипната вълна може да започне по-рано тази година
"Дeлтум посреща Свирепия": Гладиаторски игри, интриги и любов в историческия трилър на Ирина Вагалинска "Дeлтум посреща Свирепия": Гладиаторски игри, интриги и любов в историческия трилър на Ирина Вагалинска
Чете се за: 02:27 мин.
"Това е нашият свещеник - искаме си го": Хората на Челопечене отправиха молба към патриарх Даниил "Това е нашият свещеник - искаме си го": Хората на Челопечене отправиха молба към патриарх Даниил
Чете се за: 02:55 мин.
„Дни на кариерата“ в Техническия университет – студенти се срещат с български и чуждестранни компании „Дни на кариерата“ в Техническия университет – студенти се срещат с български и чуждестранни компании
Чете се за: 03:32 мин.
Без социални мрежи за деца под 15 години? Без социални мрежи за деца под 15 години?
Чете се за: 04:02 мин.
Иван Игов: Ако родителят не обръща внимание на детето - то се забива в телефона Иван Игов: Ако родителят не обръща внимание на детето - то се забива в телефона
Чете се за: 02:25 мин.

Водещи новини

Стабилността на управлението: Опозицията поиска оставка на кабинета и нови избори
Стабилността на управлението: Опозицията поиска оставка на кабинета...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Марк Рюте: Нашата отбранителна промишленост разполага с голяма огнева мощ Марк Рюте: Нашата отбранителна промишленост разполага с голяма огнева мощ
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Онлайн измами: Фиктивни полицаи заплашват със съд за киберпрестъпления, искат 8500 евро глоба Онлайн измами: Фиктивни полицаи заплашват със съд за киберпрестъпления, искат 8500 евро глоба
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Отново агресия срещу медици – нападение в Спешна помощ в Разлог Отново агресия срещу медици – нападение в Спешна помощ в Разлог
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Делото за малтретирания Адриан: Майката договори 2 години условно
Чете се за: 01:45 мин.
Сигурност и правосъдие
Дронове следят сметоизвозването в столичните райони "Красно...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Остава критично състоянието на 12-годишното дете, пострадало с...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Ситуацията в Газа: Хамас върна телата на още четирима заложници
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ