Араатан пристига от Швеция, за да бъде партньор на Геета в Софийския зоопарк (СНИМКИ)

Наскоро в зоологическа градина - София пристигна нов мъжки снежен леопард. Името му е Араатан, той е на 11 години и идва от зоопарка Норденс Арк, разположен в област Бохус, Швеция. Той ще е партньор на женската Геета, която преди време пристигна от зоопарка в Хелзинки, Финландия.

Софийският зоопарк участва в Европейската програма за застрашени видове и по тази линия получава двойката снежни леопарди, като целта е те да се размножат и да бъде увеличена популацията на затворено на тези красиви и застрашени животни.

Снежните леопарди са в категория "Уязвим" в Световната червена книга на Международния съюз за опазване на природата. В естествената си среда те са заплашени от бракониерство, нелегална търговия с кожа и части от тялото му (основно използвани в китайската традиционна медицина), деградация на местоообитанието му, конфликт с хората.

В природата са останали около 3300 зрели индивида.

Снимки: Марио Арександров