Ърбан зоната събра хиляди в Северния столичен парк

Балканиада по паркур, държавно първенство по стрийт фитнес, национален брейк турнир, градски баскет 3х3 шампионат и безплатен въжен тролей за деца в програмата на юбилейното издание на градския фестивал

Хиляди столичани и гости на града се събраха в първия от поредицата почивни дни в Северния парк за да проследят състезанията и активностите в традиционната Ърбан зона. Големият фестивал се организира за десета поредна година от Столична община и „София – европейска столица на спорта“ с любимите и супер интересни за младите нови градски дисциплини. Тази година програмата на юбилейното издание предлага безплатен въжен тролей за деца, градски баскет 3х3 шампионат, държавно първенство по стрийт фитнес, национален брейк турнир и Балканиада по паркур.

По време на тържественото откриване присъстващите бяха приветствани от световната знаменитост в гимнастиката и четирикратен олимпийски медалист Йордан Йовчев, от едно от лицата на „София – европейска столица на спорта“ за 2024 г - световният младежки шампион в сноуборда Кристиан Георгиев и от Цветан Георгиев, който през последните години е сред основните организатори на стрийт фитнес турнирите у нас.