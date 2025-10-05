БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задържан е водачът на автомобила, врязал се в публика на...
Чете се за: 00:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Арда Кърджали постигна комфортен успех в гостуването на Добруджа

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Запази

Кърджалии си тръгнаха с три точки от стадион "Дружба".

Арда Кърджали Бирсент Карагерен
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Арда Кърджали победи Добруджа с 2:0 в мач от 11-ия кръг на Първа лига. Бирсент Карагерен и Вячеслав Велев се разписаха за победителите.

Гостите откриха резултата на стадион "Дружба" в Добрич в 21-ата минута. Густаво Каскардо отправи дълъг пас към Бирсент Карагерен. Вратарят Галин Григоров напусна наказателното си поле, с надеждата да изчисти топката, но кълбото мина над главата му. Полузащитникът на кърджалии бе точен на празна врата.

Ивелин Попов можеше да удвои преднината на тима си, но Галин Григоров улови удара му по земя.

В добавеното време на първото полувреме Димитър Пиргов засече с глава центриране ог ъглов удар, но Анатоли Господинов изби изстрела му.

След почивката домакините така и не отправиха точен удар, с който да се доближат до равенство. В добавеното време всички футболисти на домакините се бяха отправили в противниковата половина, с надеждата да измъкнат нещо от двубоя. Това обаче позволи на Вячеслав Велев да завърши контраатака и да оформи крайния резултат.

Арда се изкачи до 10-ото място в класирането с актив от 12 точки. Добруджа остава на последната 16-а позиция в подреждането със 7 пункта.

Свързани статии:

Първа лига: Добруджа - Арда (ГАЛЕРИЯ)
Първа лига: Добруджа - Арда (ГАЛЕРИЯ)
Арда Кърджали постигна комфортен успех в гостуването на Добруджа.
#Първа лига 2025/2026 #ФК Добруджа #Арда Кърджали

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
3
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...
Трети ден след бедствието - Елените все още е без ток
4
Трети ден след бедствието - Елените все още е без ток
Започна описването на щетите след опустошителното наводнение в Царево
5
Започна описването на щетите след опустошителното наводнение в Царево
Политиците в спор: Кой носи вината за бедствието по Южното Черноморие?
6
Политиците в спор: Кой носи вината за бедствието по Южното Черноморие?

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е вследствие на дългото време нищо правене
5
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически, психически и сексуално на 4-годишно дете
6
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически,...

Още от: Български футбол

Ботев Пловдив спечели визитата си на Ботев Враца след обрат
Ботев Пловдив спечели визитата си на Ботев Враца след обрат
Атанас Атанасов: Ще си подам оставката Атанас Атанасов: Ще си подам оставката
Чете се за: 02:27 мин.
Александър Тунчев: Имаше психическо натоварване Александър Тунчев: Имаше психическо натоварване
Чете се за: 02:40 мин.
Първа лига: Добруджа - Арда (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Добруджа - Арда (ГАЛЕРИЯ)
Добрин Гьонов: Александър Димитров е най-подходящият за националния отбор Добрин Гьонов: Александър Димитров е най-подходящият за националния отбор
Чете се за: 07:45 мин.
Андрей Жеков, Тервел Замфиров и Добрин Гьонов в "Арена спорт" Андрей Жеков, Тервел Замфиров и Добрин Гьонов в "Арена спорт"
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Задържан е водачът на автомобила, врязал се в публика на рали край Варна - видео от инцидента
Задържан е водачът на автомобила, врязал се в публика на рали край...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
3 дни на тъмно и студено: Над 20 села в Трънско продължават да бедстват 3 дни на тъмно и студено: Над 20 села в Трънско продължават да бедстват
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Войната в Газа все още не е приключила, предупреди американският държавен секретар Войната в Газа все още не е приключила, предупреди американският държавен секретар
Чете се за: 01:10 мин.
По света
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Откриха нова 10-километрова отсечка от магистрала "Хемус"
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Трети ден след бедствието - Елените все още е без ток
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Загинали и ранени след руски атаки срещу Запорожие
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ