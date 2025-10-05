Арда Кърджали постигна комфортен успех в гостуването на Добруджа.

Арда Кърджали победи Добруджа с 2:0 в мач от 11-ия кръг на Първа лига. Бирсент Карагерен и Вячеслав Велев се разписаха за победителите.

Гостите откриха резултата на стадион "Дружба" в Добрич в 21-ата минута. Густаво Каскардо отправи дълъг пас към Бирсент Карагерен. Вратарят Галин Григоров напусна наказателното си поле, с надеждата да изчисти топката, но кълбото мина над главата му. Полузащитникът на кърджалии бе точен на празна врата.

Ивелин Попов можеше да удвои преднината на тима си, но Галин Григоров улови удара му по земя.

В добавеното време на първото полувреме Димитър Пиргов засече с глава центриране ог ъглов удар, но Анатоли Господинов изби изстрела му.

След почивката домакините така и не отправиха точен удар, с който да се доближат до равенство. В добавеното време всички футболисти на домакините се бяха отправили в противниковата половина, с надеждата да измъкнат нещо от двубоя. Това обаче позволи на Вячеслав Велев да завърши контраатака и да оформи крайния резултат.

Арда се изкачи до 10-ото място в класирането с актив от 12 точки. Добруджа остава на последната 16-а позиция в подреждането със 7 пункта.