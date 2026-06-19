Арда обяви привличането на Преслав Бачев

Преслав Бачев се присъедини към Арда Кърджали с тригодишен договор.

"Преговорите между двата клуба приключиха успешно и Бачев вече е част от тима на Александър Тунчев. Ръководството на ПФК Арда, треньорите, футболистите и феновете пожелават на Преслав Бачев много успехи с фланелката на Арда", написаха от клуба.

Преслав Бачев е роден на 14 март 2006 г. в Русе. Започва своята кариера в юношеските отбори на Левски. За последно Бачев се подвизаваше под наем в Дунав Русе, където изигра 27 мача и отбеляза 7 гола. Преди това нивото попълнение на Арда беше част от състава на Ботев Враца.