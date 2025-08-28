Арда се бори, но не успя да пребори Ракув за място в Лигата на конференциите

Арда отново зарадва българското футболно общество с добра игра и много борбеност, но не успя да пребори полския вицешампион Ракув Ченстохова и отпадна от европейските клубни турнири. След загубата с 0:1 в Полша миналата седмица, кърджалии отстъпиха и на "Арена Арда" с 1:2 и така с общ резултат 1:3 не успя да намери място в основната фаза на Лигата на конференциите.

Двубоят започна кошмарно за Арда, който допусна гол още във втората минута. Българският представител не се справи с изчистването на топката, която попадна в Петер Барат, чийто изстрел от дъгата на наказателното поле обърка Анатолий Господинов и се оплете в неговата мрежа.

Пет минути по-късно се откри още една добра възможност пред гостите. Йонатан Браут Брунес се освободи от защитник на кърджалии и стреля, но Господинов спаси.

Постепенно Арда се окопити и в 26-ата минута записа първото си добро положение. Серкан Юсеин бе изведен в наказателното поле и шутира в близкия ъгъл на Качпер Треловски, но стражът показа добри рефлекси.

Малко преди последния съдийски сигнал за първото полувреме, след изпълнение на ъглов удар, Вячеслав Велев получи пространство и нанесе удар, който обаче не успя да пробие полската защита.

Десет минути след подновяването на играта Арда получи възможност да изпълни дузпа. Капитанът на Ракув Зоран Арсенич фаулира Димитър Велковски. Зад топката застана Антонио Вутов, който прати младежкия национал на Полша в другия ъгъл и изравни резултата.

Ритъмът на кърджалии обаче бе развален в 70-ата минута, заради глупава постъпка на Георги Николов, който си издейства втори жълт картон и така остави тима си с човек по-малко.

Превъзходството отново бе страната на Ракув, който засипа с изстрели Анатолий Господинов в последните десет минути. Първо в 81-ата резервата Иви Лопес пробва късмета си от свободен удар на около 35 м от вратата, като топката разтресе напречния стълб.

В 85-ата Лопес остана сам срещу Господинов, но не успя да нанесе изстрел, което обаче стори Адриано, но вратарят на Арда показа хладнокръвие и спаси.

Вратарят на домакините отново показа геройства от храброст, като в рамките на една минута неутрализира нови два опита на Леонардо Роча и Адриано.

В 90-ата минута Велковски предотврати сигурен гол на Ракув с цената на червен картон и дузпа за съперника, с което остави кърджалии с девет души на терена. 11-метровият наказателен удар отново бе спасен от Господинов, но при добавката Иви Лопес не сбърка и сложи точка на спора.