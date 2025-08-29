Капитанът на АЗ Алкмаар: Нашата задължителна цел беше да влезем в груповата фаза и я изпълнихме

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
АЗ Алкмаар отстрани Левски за място в групите на Лигата на конференциите след успех с общ резултат 6:1.

Капитанът на АЗ Алкмаар Джорди Класи смята, че той и съотборниците му са изпълнили целта си да влязат в груповата фаза на Лигата на конференциите.

Нидерландците елиминираха снощи Левски в решаващия плейоф от надпреварата след успех с 4:1 на собствен терен и общ резултат 6:1 от двата мача.

"Нашата задължителна цел беше да влезем в груповата фаза и я изпълнихме. Трябваше на всяка цена да докажем най-вече на себе си, че заслужаваме това", коментира Класи след двубоя.

Той призна, че отборът е бил и допълнително амбициран след загубения по драматичен начин финал на турнира за националната купа през април срещу Го Ахед Ийгълс, в който АЗ допусна изравняване за 1:1 в деветата минута на продължението на редовното време, а след това загуби с 2:4 след изпълнение на дузпи.

"Психически бяхме обременени, защото изпуснахме по този нелеп начин да спечелим трофей. Затова и трябваше да играем три предварителни кръга в Лигата на конференциите. Не беше най-добрата ситуация, но се справихме", каза още бившият нидерландски футболен национал, визирайки последователното отстраняване на финландския Илвес, на Вадуц от Лихтенщайн и сега на Левски.

"Всички очакват да стигнем много напред в турнира и това е разбираемо, ако погледнете съперниците в групите, с изключение може би на няколко отбора. Понякога се нуждаеш и от малко късмет, но ако ние продължим да показваме нашата игра и поддържаме това високо ниво, мисля, че наистина можем да достигнем много далеч", допълни Класи.

