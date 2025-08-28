Александър Тунчев: Излизаме с гордо вдигната глава от този мач

Старши треньорът на Арда Александър Тунчев заяви, че тимът му "излиза с гордо вдигната глава", след като кърджалии не успяха да сътворят нова магическа вечер в европейските клубни турнири.

Арда отпадна от Лигата на конференциите след загуба с общ резултат 1:3 от полския вицешампион Ракув.

"Емоциите са силни. Не мисля, че заслужавахме да загубим и да завършим по този начин. Първите 20 минути не бяха добри за нас, но след това се опитвахме да контролираме нещата. Изравнихме и можеше да вкараме и втори гол. После дойде червеният картон - отидохме в другата крайност и загубихме", сподели специалистът.

"Липсваше ни и късмет. Неточностите ни костваха доста. Дори с 10 човека опитвахме да пресираме, но излизаме с гордо вдигната глава от този мач", категоричен бе той.

"Този опит трябва да ни помогне да растем като отбор и индивидуалности. Чака ни труден мач в първенството, не само в неделя, но и следващите седмици. Направеното в Европа трябва да ни помогне", заяви Тунчев.